Momento di sfogo e sconforto per Valeria Marini a ‘Ne vedremo delle belle’ su Rai 1 con Carlo Conti. Cosa è successo in studio.

Si è tanto parlato della trasmissione condotta da Carlo Conti ‘Ne vedremo delle belle’ con tanto di retroscena legato a qualche malumore dietro le quinte. Una sorta di conferma è arrivata dalla prima puntata del programma con Valeria Marini che ha deciso di sfogarsi pubblicamente in studio dopo l’esito della classifica.

Carlo Conti al via con ‘Ne vedremo delle belle’

C’era grande attesa per la prima puntata del nuovo programma di Carlo Conti su Rai 1, ‘Ne vedremo delle belle‘. Le aspettative non sono state deluse con le dieci showgirl chiamate ad essere protagoniste della trasmissione che si sono date battaglia senza esclusione di colpi fino ad arrivare alla classifica conclusiva della serata iniziale che, ovviamente, ha generato sorrisi ma anche tanta amarezza in alcune di loro.

Valeria Marini – www.donnaglamour.it

Davanti ai giudici speciali dello show, Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, le dieci showgirl si sono esibite dando spettacolo e regalando momenti di grande ilarità. Ad esibirsi sono state le varie Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Carmen Russo, Valeria Marini, Matilde Brandi, Lorenza Mario, Veronica Maya, Laura Freddi, Adriana Volpe e Pamela Prati con quest’ultima che si è aggiudicata la prima puntata battendo le rivali.

Proprio la graduatoria finale, arrivata a seguito di vari momenti di spettacolo tra cui le lacrime di Angela Melillo e l’emozione di Laura Freddi, ha generato diverse reazioni tra cui quella un po’ arrabbiata di Valeria Marini che davanti a tutti ha deciso di fare uno sfogo al quale ha dovuto mettere una pezza Carlo Conti.

Lo sfogo di Valeria Marini: il video

La Marini, come detto, non ha preso bene la classifica finale e ha deciso di lamentarsi pubblicamente. Le immagini dell’accaduto sono subito diventate virali ma, per fortuna, l’intervento di Carlo Conti ha evitato polemiche più forti. “Son rimasta molto male perché ogni volta faccio sempre la figura della Cenerentola”, ha detto la showgirl. “Spero di avere la possibilità. Son contenta per Pamela, se lo merita”, ha aggiunto. Dal canto suo, Conti ha appunto sottolineato che ci saranno altre puntate e che tutte avranno l’occasione di poter vincere e farsi vedere al meglio.