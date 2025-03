“Tutte contro Adriana Volpe”: il retroscena sul nuovo show di Carlo Conti

Al via il nuovo programma di Carlo Conti ‘Ne Vedremo delle Belle’: il primo retroscena riguarda Adriana Volpe e la schiera di “nemiche”…

Ha da poco raccontato dettagli importanti sul suo nuovo amore. Adesso Adriana Volpe è pronta a tornare protagonista in tv nel programma di Carlo Conti ‘Ne Vedremo delle Belle’. Per lei, però, sembrano esserci dei problemi relativi ai rapporti con le altre showgirl chiamate nella trasmissione che sarebbero pronte a darle “battaglia” sotto ogni punto di vista.

Carlo Conti in tv con ‘Ne Vedremo delle Belle’

C’è grande attesa per il nuovo programma di Carlo Conti in partenza sabato 22 marzo, in prima serata su Rai 1, ‘Ne Vedremo delle Belle’, una produzione di Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il programma sarà un nuovo format, ideato dal gruppo di lavoro del recente conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025.

Adriana Volpe – www.donnaglamour.it

Nel programma di Conti ci saranno 10 grandi showgirl, tutte protagoniste di varietà televisivi che avranno l’opportunità di fare spettacolo sfidandosi tra di loro. I nomi sono già stati svelati: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe. Proprio si quest’ultima, però, ci sono molte voci…

Adriana Volpe nel mirino delle altre showgirl

Secondo quanto si apprende dal settimanale Oggi, in particolare da parte del giornalista Alberto Dandolo, in questi giorni si sarebbero registrate le prime tensioni accese tra le varie protagoniste. Particolare focus su Adriana Volpe, definita “tra le più competitive”. Dalle informazioni che filtrano, la conduttrice “punta alla vittoria senza fare gruppo con le colleghe”. Dal loro canto, le rivali “sembrano mal digerire l’ambizione e la volontà di primeggiare” della donna. Secondo Dandolo ci sarebbe un backstage bollente da “affilate i coltelli”. Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprire tutto.