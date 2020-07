Dalla lite con Magalli al GF Vip, fino a Tv8: ecco chi è Adriana Volpe

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Adriana Volpe: i segreti di bellezza, i gossip e le curiosità sulla famosa conduttrice televisiva!

Adriana Volpe è uno dei volti più noti del piccolo schermo. Inizia la propria carriera come modella, ma ben presto diventa una delle conduttrici e showgirl più amate dagli italiani. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla conduttrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Chi è Adriana Volpe?

Nata il 31 maggio 1973 (Gemelli) a Trento, ha iniziato a lavorare come modella, e nel 1995 ha preso parte al film di Carlo Verdone Viaggi di Nozze.

È stato uno dei volti storici di trasmissioni come I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia, mentre di recente ha ideato e condotto Profumo d’estate e ha partecipato al reality Pechino Express nel 2018. Adriana è stata anche scelta come concorrente del Grande Fratello Vip 4. Nel 2020, inoltre, conduce insieme ad Alessio Viola Ogni mattina su Tv8.

Il suo sogno professionale? Condurre un Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo!

Sul suo profilo Instagram pubblica molti aggiornamenti sulla sua carriera e vita privata.

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli

Non ha mai fatto segreto di avere avuto delle discussioni con lo storico collega di I fatti vostri Giancarlo Magalli. Anzi, le loro discussioni hanno tenuto banco per molti mesi, culminando in un litigio in diretta e poi una lite sui social, nel marzo del 2017.

Alla fine di quella stagione televisiva le strade lavorative di Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si sono separate, salvo incrociarsi nuovamente nell’aprile del 2019. Pace fatta? No: si sono ritrovati in tribunale quando Volpe ha denunciato Magalli per diffamazione!

A Verissimo, dove è ospite il 21 settembre 2019, gli ha riservato parole molto dure: “Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. […] Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. […] Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi“, ha detto Adriana Volpe a Silvia Toffanin.

6 curiosità su Adriana Volpe

-A Nuovo ha rivelato di aver rischiato di morire in un incidente domestico: il suo bagno avrebbe preso fuoco, in seguito all’esplosione della stufa elettrica.

-È una tifosa sfegatata della Lazio.

-Nel 2020 ha partecipato al GF Vip ma si è ritirata a causa di un problema familiare: il suocero, infatti, è morto di coronavirus poco dopo la sua uscita.

-Una sua grande amica è Alessia Merz: frequentavano la stessa scuola superiore.

-Due piatti di cui non può fare a meno sono lo strudel e lo speck.

-Uno dei suoi segreti di bellezza per una pelle stupenda sono le maschere detox all’argilla.

La vita privata di Adriana Volpe: figlia e marito della conduttrice

Dopo un matrimonio durato appena 4 mesi con l’imprenditore Chicco Cangini, il 06 luglio 2008 Adriana Volpe ha sposato l’imprenditore Roberto Parli da cui ha avuto la sua prima ed unica figlia: Gisele, nata nel 2011.

“Una figlia ti riempie la vita e da un senso a tutto quello che fai. […] Poi li vedi crescere e ti rendi conto di come il tempo passi velocemente“, ha dichiarato a Vero la conduttrice.

Prima di Gisele – lo ha rivelato durante il GF Vip – ha purtroppo avuto un aborto che l’ha molto segnata.

Ama trascorrere il proprio tempo libero con sua figlia Gisele all’aria aperta, andando in spiaggia o a sciare, ma ha dichiarato a Vero di non volere altri figli. “Bisognava iniziare prima. Se avessi avuto la bimba prima, probabilmente ne avrei fatti anche due o tre!”.

Chi è il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli?

Roberto Parli e Adriana Volpe sono una della coppie più solide e discrete dello showbiz: resistono insieme anche se lei abita a Roma e lui a Montecarlo per motivi lavorativi.

Di Roberto non sappiamo moltissimo, se non che è suo coetaneo e che nella vita fa l’imprenditore immobiliare. A Intimità, Adriana lo ha definito un vero fuoriclasse: “In tutto. Perché mi ha sostenuto nelle difficoltà ed è sempre stato presente nelle mie scelte, condividendole al cento per cento“.

Quanto guadagna Adriana Volpe?

Non sappiamo il suo cachet, ma in passato si è espressa molto duramente sui presunti guadagni dei colleghi.

“[…] su rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Realiti in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share […] Prendo atto che Mezzogiorno in famiglia, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share) è stato chiuso!“, ha scritto in uno sfogo su Instagram

Per poi proseguire: “Ditemi che non è vero che Lucci per 6 puntate di Realiti, come ho letto su vari articoli, prende 500.000 euro perché se veramente fosse così, in proporzione Fazio prende poco“.

La casa di Adriana Volpe: dove vive?

Sappiamo che la conduttrice abita a Roma, città alla quale è molto legata.

A casa sua, in base a quanto possiamo intuire dai social, prevalgono i colori chiari e luminosi e non possono mancare quadri e opere d’arte alle pareti. A rendere più prezioso un ambiente come l’ampio salone, delle lunghissime tende di un tessuto lucido sui toni di oro e argento.

Non mancano i tappeti, in quello che sembra il perfetto connubio di antico e moderno.

