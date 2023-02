Vi sveliamo tutto su Katia Ricciarelli, dal vero nome alla sua idea di destino, fino al matrimonio (finito) con Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli è una delle più affermate esponenti del canto lirico su scala mondiale, ma cosa si cela dietro il suo profilo più noto? Scopriamo tutto sulla sua storia, tra il perimetro di una biografia straordinaria e una vita privata non sempre facile.

Chi è Katia Ricciarelli?

Katia Ricciarelli è nata a Rovigo sotto il segno del Capricorno, il 18 gennaio 1946. La sua famiglia era piuttosto modesta, ed è cresciuta a Bassanello (poi colpita dall’alluvione del 1966). Lei è l’ultima di tre sorelle, e la madre, Molara Ricciarelli, ha mandato avanti la famiglia dopo la partenza del marito in guerra.

KATIA RICCIARELLI

La cantante, soprano di fama internazionale, è figlia biologica di un altro uomo, padre che non ha mai conosciuto e che mise incinta la mamma in Germania, quando era emigrata per motivi di lavoro. Il primo marito di Molara (e padre delle due sorelle maggiori di Katia) era morto in guerra.

“Mio papà le disse una bugia grossa: ‘Quando rientriamo in Italia, ci sposiamo’. Lei ci ha creduto, ma quando arrivarono alla stazione, in Veneto, trovarono la moglie di lui con un bambino che l’aspettava“, ha detto la Ricciarelli a Oggi è un altro giorno. “Non gli permise mai di vedermi e a me non mancava. Pensa quanto mi ha amata la mamma per riuscire a non farmi sentire la mancanza di un padre”.

Al Gf Vip 6 ha spiegato quanto la madre abbia dovuto rimboccarsi le maniche per mantenere lei e le due sorelle. “Bussava porta dopo porta per chiedere se qualcuno avesse bisogno di qualcosa, lavare i panni o altre faccende, per poterci mantenere. Così io quando ho potuto per ripagarla l’ho fatta vivere come una regina“. La Ricciarelli ha spiegato di aver comprato per la madre un “castello” a Spoleto. Ed è lì che la donna si è spenta.

La vita privata di Katia Ricciarelli: con Pippo Baudo matrimonio naufragato

Katia Ricciarelli ha avuto tre grandi amori nella sua vita. La prima grande storia è quella con il collega José Carreras, durata ben 13 anni a partire dal 1972. Il secondo uomo nel suo cuore è stato Paolo Grassi, impresario teatrale cui si è legata a 26 anni in gran segreto. Il terzo fu, come è noto, Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati sposati dal 1986 al 2004, per poi divorziare definitivamente nel 2007. Dal marito non ha avuto figli, e durante una sua intervista al programma Belve, ha parlato apertamente dell’aborto avvenuto agli albori della loro relazione…

I due erano ancora fidanzati quando lei è rimasta incinta, e il presentatore le aveva chiesto di abortire perché ancora impreparato alla paternità. Secondo i quotidiani, come il Corriere della Sera, Baudo avrebbe corrisposto alla ex moglie un assegno di 12 mila euro mensili. Dopo il divorzio i rapporti sono rimasti tesi per qualche tempo, ma sembra che sia tornato il sereno tra i due. Al Gf Vip ha detto di aver incontrato Pippo un paio di anni prima e di averlo abbracciato: ed è lì che le si è aperto il cuore.

In una puntata di Io e Te ha dichiarato che vorrebbe mettersi l’abito bianco per la prima volta, quindi è alla ricerca di pretendenti.

Katia Ricciarelli in 14 curiosità

– Il vero nome di Katia Ricciarelli è Catiuscia Maria Stella Ricciarelli…

– Katia Ricciarelli non ha social, non si trova infatti nè su Instagram nè su Facebook. Alcuni momenti della sua vita li condivide solo durante le tante trasmissioni televisive dove viene invitata.

– Per mantenersi, quando ancora era poco più che adolescente, ha lavorato come operaia in una fabbrica di registratori, poi come commessa in un grande magazzino.

-Ha dichiarato di avere avuto l’intenzione di farsi suora. Non solo, perché ha anche detto di aver tentato il suicidio…

– Non si con esattezza il patrimonio di Katia Ricciarelli, ma sappiamo che Baudo dopo il divorzio le ha dovuto passare un assegno di 12mila euro al mese. Al magazine Nuovo ha precisato: “Percepii solo un periodo e venne sospeso quando il nostro matrimonio si chiuse col divorzio. Da quel momento il mio ex marito non mi ha dato più niente. Non gli ho mai chiesto niente, il mio lavoro mi consente una completa indipendenza economica di cui vado fiera“.

– A 18 anni si è iscritta al Conservatorio, al seguito della celebre Iris Adami Corradetti.

– Il debutto è avvenuto a 23 anni: Katia Ricciarelli è approdata al Teatro Sociale di Mantova, protagonista della Bohème di Puccini.

– Come riporta il Corriere della Sera, fu protagonista di uno degli episodi storici a teatro. Nel 1989, contestata dal pubblico per una stecca, ha incassato fischi alla Scala e…Pippo Baudo avrebbe schiaffeggiato un loggionista!

– Nel 2006 ha partecipato come concorrente al reality show La Fattoria.

– Ha vinto anche un Nastro d’Argento come miglior attrice in La seconda notte di nozze, di Pupi Avati! Ha anche recitato in fiction come Carabinieri e Un passo dal cielo.

– Come riporta Today, ha un vizio che ha confessato anche in tv: è una grande giocatrice d’azzardo.

– Durante la trasmissione Io e Te ha ammesso di aver seppellito la sua amata cagnolino in giardino, nonostante la legge non lo consenta.

– Ha raccontato sempre a Io e Te che ha sospeso un concerto che stava facendo a Mantova nel 1991 per poter andare ad assistere la madre, che poi è morta proprio poco dopo il suo arrivo a casa.

Katia Ricciarelli

-Nel 2021 ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. Il motivo lo ha spiegato nella clip di presentazione. “Non mi interessa arrivare in fondo, mi interessa divertirmi e stare qui e stare bene con tutti”. La sua partecipazione è stata oggetto di forti critiche, poichè durante la sua permanenza all’interno della casa ha espresso commenti omofobi e razzisti e ha mostrato un comportamento misogino e prepotente nei confronti degli altri concorrenti. Nonostante ciò, la redazione del programma e il conduttore hanno mantenuto il silenzio e non hanno preso provvedimenti contro di lei. Questo ha scatenato una vasta protesta su Internet, con l’hashtag #fuorikatia che diventa trending topic su Twitter. Alla fine, la concorrente viene eliminata nella quarantaquattresima puntata con il 24% dei voti contro di lei.

Dove abita Katia Ricciarelli?

Katia Ricciarelli da qualche anno vive in una splendida casa a Bardolino, in provincia di Verona: l’artista può così godere di una bellissima vista sul lago.

Katia Ricciarelli al GF Vip 6: gli altri concorrenti

Katia è stata protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Con lei in quella edizione Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Francesca Cipriani, GianmariaAntinolfi, Giucas Casella, Davide Silvestri, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Valentina Nulli Augusti, Tommaso Eletti, Clarissa, Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié. Gli opinionisti scelti dalla produzione sono stati Sonia Bruganelli e Adriana Volpe mentre a condurlo Alfonso Signorini.

Nel corso del reality la Ricciarelli ha fatto molto parlare di sé per via degli scontri con altri concorrenti, che però si sono sempre risolti. È rimasta nella casa quasi fino all’ultimo, per poi uscire. Dopo la fine del GF VIP, ha detto a SuperGuidaTv: “A volte ho fatto fatica a far comprendere determinate cose e ho avuto delle reazioni magari eccessive. Tante persone mi amano, quindi qualcosa funziona. Sono stata il personaggio più vero di questa edizione, questo proprio sì…“.

