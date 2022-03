Per chi non se la ricordasse, Miriana Trevisan è stata una delle showgirl di punta degli anni ’90. In seguito è stata anche al centro di diverse storie nel suo privato.

Miriana Trevisan è un nome che i telespettatori ricordano per la sua partecipazione a programmi storici come Non è la Rai, per essere stata la prima velina mora, insieme a Laura Freddi, di Striscia la Notizia. Ma questo avveniva negli anni ’90, successivamente ha continuato a lavorare in tv, e anche per il cinema e per il teatro. Come ultima cosa c’è stata la sua partecipazione, nel 2007, a L’Isola dei Famosi, dove arriva quarta. Nel 2021 torna a partecipare a un reality: il Grande Fratello Vip. In parallelo alla carriera, per lei c’è stato il matrimonio con Pago, da cui ha avuto suo figlio Nicola, la loro separazione e una nuova storia d’amore. Ma scopriamo alcune curiosità su di lei, dallo scandalo delle molestie che ha denunciato, fino alla sua attività di scrittrice.

Miriana Trevisan, la biografia

Nata il 7 novembre 1972 sotto il segno dello Scorpione, Miriana Trevisan muove i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie a Non è la Rai e a Gianni Boncompagni, che l’ha lanciata come molte altre sue colleghe di quella generazione.

All’età di 20 anni, però, decide di lasciare il programma. a IoDonna ha raccontato: “Può sembrare assurdo, ma lasciai il programma perché iniziavo a capire che quello dello spettacolo sarebbe stato il mio futuro. Ma ero cosciente che non ero ancora pronta, che avrei dovuto prepararmi se avessi voluto farlo sul serio“. In quel periodo in giro erano state messe in giro diverse voci sul suo conto, non veritiere, per esempio che fosse in crisi esistenziale o che si drogasse addirittura.

Miriana Trevisan

Lavorò poi in Mi ritorni in mente, con Red Ronnie, per cui si appassionò alla musica e decise di prendere lezioni di canto; in seguito, però, venne contattata per essere la prima velina mora di Striscia la Notizia, con Laura Freddi, e quindi si trasferì a Milano da Bologna, dove viveva. Per tutti gli anni ’90 partecipò a moltissimi programmi importanti, come La Corrida con Corrado, e Pressing con Raimondo Vianello. In particolare ha un grande sodalizio con Mike Bongiorno, che la vuole per La ruota della fortuna, e diversi altri programmi.

“Corrado era un uomo galante, onesto e autorevole, mentre Mike riusciva a tradurre tutto ciò che ci circondava con ironia e lo riassumeva nei suo slogan memorabili. Amava il suo lavoro, lo sport ed essere ascoltato con attenzione. Raimondo col suo modo di fare, che non ti lasciava mai intendere se stava facendo sul serio o se scherzava, rendeva la giornata un’avventura” ha raccontato a IoDonna.

Nel 2007 partecipa a L’Isola dei Famosi, la quinta edizione, e arriva quarta. Nel 2021 torna in tv in qualità di concorrente del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Ha recitato anche nella fiction Carabinieri, in alcuni film e anche a teatro, in particolare nello spettacolo Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, nel 2004-2005.

La vita privata di Miriana Trevisan

Per quanto riguarda la vita privata, Miriana Trevisan è stata sposata con il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), con il quale nel 2009 ha avuto suo figlio Nicola. Il matrimonio è naufragato nel 2013.

I due si erano conosciuti nel 2002, a una serata in Sardegna, e l’anno dopo sono convolati a nozze. Dopo un anno e mezzo, però, si sono lasciati. In seguito si sono ritrovati, in particolare dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. “Ma non avevamo smesso di amarci. Infatti, dopo essere tornata da L’Isola dei Famosi l’ho cercato e dopo poco da quel primo incontro ho scoperto di essere in attesa di Nicola” ha raccontato a IoDonna. La storia finisce nel 2013, anche perché tra i due le cose non andavano e stavano insieme solo per loro figlio.

Dopo la fine del suo matrimonio, la showgirl si è legata allo scrittore e regista teatrale Giulio Cavalli. Anche questa storia, però, è giunta al termine dopo due anni. “Eravamo diversi” ha detto. Ha pesato il fatto anche che la loro vita era pesantemente sotto scorta. Quindi oggi è single.

È molto attiva sul proprio profilo Instagram, dove posta molte foto anche delle sue esperienze passate. Non si hanno informazioni sui suoi guadagni. Non si neanche con esattezza dove viva, ma si pensa sia a Roma stando ad alcuni post sui social.

Dopo l’esplosione dello scandalo Weinstein ha dichiarato che il regista Giuseppe Tornatore l’avrebbe molestata quando era ancora molto giovane: “Lui mi segui fino alla porta, mi appoggiò al muro e cominciò a baciarmi collo e orecchie, le mani sul seno, in modo abbastanza aggressivo. Riuscii a sfilarmi e scappai via”, ha raccontato a Vanity Fair. Ha accusato di molestie anche il produttore Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger.

Durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip si è molto avvicinata a Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e con alle spalle un passato molto difficile, dal quale pian piano si è allontanato grazie all’aiuto della madre. Molto frenata Miriana in questa “relazione”, anche per pudore nei confronti del figlio, che ha detto di voler tutelare. “Fossi stata fuori lo avrei baciato”: una frase che ha tenuto vive le speranze di Nicola. Tra i due non è finita, però, bene: screzi e litigi hanno portato alla fine di questa relazione.

In seguito, con l’ingresso di Biagio D’Anelli, Miriana si è avvicinata all’opinionista, intrecciando con lui una relazione. L’uomo, per poter vivere la sua storia con la Trevisan, ha “lasciato” via tv la sua fidanzata, Silvana Curcio. Biagio è uscito dalla casa prima dell’ex non è la Rai (quest’ultima è stata invece eliminata ad una sola settimana dalla finale) continuando ad alimentare questo amore. Però la coppia ha trovato dei problemi sulla sua strada quando anche Miriana ha lasciato la Casa più spiata d’Italia. Scambi di accuse tra i due: il motivo? Miriana, dal giorno successivo rispetto all’eliminazione, non ha chiamato o incontrato Biagio, impegnata a recuperare il tempo perduto con il figlio Nicola e con la sua famiglia.

Chi è l’ex compagno di Miriana Trevisan, Giulio Cavalli

Giulo Cavalli, classe 1977, è noto per essere attore, drammaturgo e scrittore. Quando ha conosciuto la Trevisan, però, era consigliere regionale della Lombardia, nel 2013. Però è sempre stato uno scrittore impegnato, tanto da finire sotto scorta per i suoi testi contro la mafia. Da una precedente relazione, Cavalli ha avuto tre figli. Su Instagram è molto attivo.

Tutte le curiosità su Miriana Trevisan

– Il suo portafortuna è un vestito di quando era bambina che conserva nel suo armadio da sempre.

– Ha un tatuaggio dietro la schiena che raffigura il corpo di una ragazza.

-Ha iniziato come ballerina all’età di 17 anni, in particolare nel circo di Liana Orfei. Lì è stata notata dai produttori televisivi.

– Il suo ex marito, il cantante Pago, le ha dedicato la sua canzone Parlo di te.

– Nel suo tempo libero la showgirl ama fare bricolage e arredare la propria casa.

-Matteo Salvini ha dichiarato di aver avuto il poster di Miriana in camera, ma la showgirl non ha cambiato idea sul leghista: “Un signorotto, non mi piace“.

-È anche scrittrice. Ha pubblicato dei libri: Le fiabe colorate di Miriana, Quando sei diventata mamma (nella raccolta So che ci sarai sempre. Lettere d’amore ai cani della nostra vita, e La donna Bonsai.

Miriana Trevisan al GF Vip 6: gli altri concorrenti

Con Miriana al GF Vip 6, edizione che si è aperta nel settembre del 2021, c’erano anche Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Francesca Cipriani, GianmariaAntinolfi, Giucas Casella, Davide Silvestri, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Valentina Nulli Augusti, Tommaso Eletti, Clarissa, Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié. Opinionisti: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Conduttore: Alfonso Signorini.

