Personaggio televisivo, showgirl, modella e cantante: scopri tutto quello che c’è da sapere bellissima Raffaella Fico, dalle curiosità alla vita privata!

Raffaella Fico è una showgirl del piccolo schermo italiano che ha mosso i primi passi all’interno della Casa del Grande Fratello, dove si è fatta conoscere. Più volte balzata alle cronache per i suoi amori e la sua straordinaria bellezza, nel 2012 ha fatto scandalo per la figlia avuta da Mario Balotelli, riconosciuta dal padre solo due anni dopo la nascita. L’ex gieffina è nata a Cerola, Napoli, il 31 gennaio del 1988, sotto il segno dell’Acquario. Scopriamo cosa c’è da sapere su Raffaella Fico e sulla sua vita privata!

Raffaella Fico: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, la bellissima Raffaella è stata fidanzata con il calciatore Cristiano Ronaldo e poi con Mario Balotelli, da cui ha avuto una figlia nel 2012, Pia. Il calciatore ha riconosciuto la paternità di Pia solo nel 2014.

“Mario per me è un irresponsabile. A un certo punto non si è più interessato di niente, né di me, né di nostra figlia. Fino a prova contraria lui con me si doveva sposare. Questo era il nostro progetto, la nostra volontà. A Mario ho mandato messaggi dalle 15, quando sono iniziate le prime contrazioni, fino alle 18,30, quando sono entrata in sala parto. Sono uscita e gli ho rimandato i messaggi, subito dopo che Pia era nata. Solo a mezzanotte e mezza suona il mio telefono. “Mario?”. “Eh?”, mi dice. “Io ho partorito”. Ah, ok. A me non interessa”, ha raccontato a Chi la showgirl all’indomani dalla nascita della piccola Pia.

Mario Balotelli

Nel 2016 Raffaella Fico ha iniziato una relazione sentimentale con Alessandro Moggi, figlio di Luciano Moggi, ed ex dirigente della Juventus. I due hanno trascorso la loro vita all’insegna della passione e dell’amore, tant’è che nel 2018 arriva anche la fatidica proposta, come rivelato da Raffaella a Domenica In.

A sorpresa, verso la fine di ottobre 2018 arriva la notizia della rottura fra i due. Un fulmine a ciel sereno che non si aspettava nessuno. Prima hanno smesso di seguirsi, visto che sul profilo Instagram dell’ex gieffina sono sparite le foto insieme, poi le parole di Raffaella a Spy hanno confermato la rottura.

“Non c’è solo un motivo dietro la fine della storia. La causa principale è stato il mancato matrimonio. Quando poi sono stata contattata per il Gf Vip, le incomprensioni sono aumentate: Alessandro era decisamente contrario all’idea”, ha detto, svelando che dietro non c’è alcun ritorno di fiamma con Balotelli né la separazione è dovuta a quello che Raffaella ha detto su Ronaldo.

Nell’estate del 2020, dopo essere stata paparazzata, ha confermato la sua nuova storia d’amore. Chi è stavolta il fortunato? Il giovane imprenditore fiorentino Giulio Fratini. Giulio, classe 1992, è un imprenditore di grande talento, nonché l’erede di una delle più importanti famiglie toscane. Suo padre Sandro è infatti il proprietario della catena alberghiera di lusso Wtb Hotels, ed è inoltre il possessore della collezione di orologi più grande del mondo, dal valore stimato di circa un miliardo di euro.

La storia è però finita nel gennaio del 2021 e Giulio Fratini da allora ha cominciato a fare coppia con Roberta Morise. Si è detta single quando, nell’autunno del 2021, ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip. Però mentre si trovava nella Casa il gossip è esploso: è stata svelata l’identità del ragazzo con cui Raffaella ha condiviso i momenti prima del reality. Lui si chiama Piero Neri.

Chi è Piero Neri, il fidanzato di Raffaella Fico?

Sappiamo che Piero Neri vive a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca e a quanto pare sarebbe di famiglia benestante. Si sa molto poco altro di lui, a partire dalla biografia, ma i due si sono frequentati fino all’ingresso di Raffaella Fico al GF Vip 6.

Raffaella Fico: 8 curiosità sulla showgirl!

– Nel 2008 fece molto scalpore una sua intervista a Chi in cui avrebbe messo “all’asta” la sua verginità. Nel 2018, su Novella 2000, dichiara che sarebbe stata tutta una farsa: “Avevo solo diciannove anni, non conoscevo bene l’ambiente dello spettacolo, il mio entourage mi aveva consigliato di raccontare quella cosa per far parlare di me”.

– Ha chiamato sua figlia Pia perché è molto devota a Padre Pio.

– Ha sempre dichiarato di aver desiderato fortemente una figlia da Mario Balotelli che poi, dopo la nascita di Pia, sarebbe sparito e che, con un comunicato stampa, avrebbe fatto sapere di volere il test del DNA per dimostrare la paternità.

– E’ una tifosa sfegatata del Napoli.

– Il papà Alfonso Fico ha un piccolo negozio di frutta e ortaggi.

– Ha sempre smentito di aver fatto uso di ritocchini. Per mantenere il suo fisico perfetto seguirebbe un regime alimentare molto ferreo e si eserciterebbe continuamente in palestra.

– Cosa fa oggi Raffaella Fico? Negli ultimi abbiamo potuta vederla come opinionista a Storie italiane.

-Ha partecipato a due edizioni del Grande Fratello, compresa l’edizione Vip del 2021 condotta da Alfonso Signorini.

Dove abita Raffaella Fico?

Pur essendo napoletana doc, per questioni di lavoro si è trasferita a Milano, e vive in un appartamento lussuoso e molto elegante, mostrato di tanto in tanto anche nelle foto su Instagram.

Quanto guadagna Raffaella Fico?

Non lo sappiamo, né conosciamo il patrimonio di Raffaella Fico. Tuttavia, nel 2013 i rotocalchi parlarono di un guadagno di un milione di euro dalla maternità per la soubrette campana. Per quanto riguarda il mantenimento, nel 2014 invece i tabloid inglesi dichiararono che Balotelli versava alla Fico 1200 euro a settimana per la piccola Pia (su un guadagno all’epoca per il calciatore di 115mila euro a settimana).