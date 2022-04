Showgirl, attrice e ballerina: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vita di una delle donne più amate dello spettacolo, Carmen Russo!

Sguardo seducente, capelli biondi e un talento straordinario: Carmen Russo è una delle showgirl più amate da tutta Italia; appassionata di danza classica, è anche una delle personalità del mondo dello spettacolo più famose in Italia. Ma non solo, Carmen ha partecipato a numerosissimi programmi tra cui l’Isola dei Famosi, Grande Fratello VIP e ha condotto Domenica In nel lontano 1990.

Scopriamo di più sulla donna dai capelli biondi che oltre ad avere una carriera strabiliante, è anche moglie e mamma di una bellissima bambina di nome Maria, nata proprio il giorno di San Valentino.

Chi è Carmen Russo?

Nasce il 3 ottobre 1959, sotto il segno della Bilancia, a Genova. Il suo nome completo è Carmen Carolina Fernanda Russo e lo ha abbreviato per dare un nome più semplice al suo personaggio televisivo. I suoi genitori sono molto lontani da quello che poi lei diventerà da grande; infatti la mamma, Giuseppina Gherardini è cassiera di un cinema, mentre il papà Giovanni Russo è un agente di polizia.

Carmen è una giovane ragazza, la quale ama stare al centro dell’attenzione e a soli 14 anni si presenta al concorso di Miss Liguria ottenendo la vittoria. Per poter farsi notare e fare ciò che più le piace, inizia ad esibirsi in alcuni locali notturni. Da lì, infatti, prende vita la sua carriera, poiché nei primi anni 70 ottiene i suoi primi lavori nel mondo del cinema.

La carriera di Carmen Russo

Il suo talento la porta a diventare anche protagonista di alcuni programmi televisivi e testimonial di spot pubblicitari. Carmen Russo ottiene anche la possibilità di lavorare in Spagna e nel 1991 si trasferisce per approdare su Telecinco, conducendo 60 puntate del quiz Vip Noche.

Dopo il suo successo in Spagna, ritorna in Italia e continua ad essere spesso presente nei programmi televisivi italiani. Partecipa come concorrente all’Isola dei Famosi sia in Italia che nel programma spagnolo (Supervivientes Vip) fino a quando non decide di intraprendere una strada un po’ diversa. Nel 2003 si dedica ad una scuola di danza a Napoli e l’anno dopo ne apre una a Palermo.

Carmen Russo al Grande Fratello Vip 6: gli altri concorrenti

Carmen Russo entra a far parte del cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini, con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Insieme a lei ci sono: Ainett Stephens, Aldo Montano, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Davide Silvestri, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Valentina Nulli Augusti, Tommaso Eletti, Clarissa, Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié.

Carmen Russo è stata eliminata dalla Casa il 14 gennaio del 2022: durante la sua permanenza ha stretto amicizia con Katia Ricciarelli e con Manila mentre ha avuto qualche battibecco con Nathalie Caldonazzo, una delle concorrenti entrate a gioco in corso.

La vita privata di Carmen Russo

Carmen si sposa con il ballerino Enzo Paolo Turchi, conosciuto dietro le quinte di Drive IN, da cui ha una figlia nel febbraio del 2013, di nome Maria. Diventa, quindi, mamma all’età di 53 anni. Carmen ha sempre parlato molto bene del rapporto con il marito. La figlia, invece, la vediamo spesso protagonista dei suoi scatti pubblicati sul profilo Instagram. Non solo, visto che è diventata suo malgrado anche una “presenza” al GF Vip, grazie ai simpatici siparietti di Carmen che mai ha perso occasione di salutare lei e il marito Enzo Paolo.

Chi è il marito di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi, classe 1949, è un famoso ballerino italiano e attivo molto nel mondo dello spettacolo. Napoletano, non ha avuto un’infanzia semplice, ma la sua grande passione per il ballo gli ha regalato molte soddisfazioni.

Ha due sue scuole di ballo, molto rinomate, a Napoli e a Palermo, e conosce Carmen Russo nel 1983, che sposa nel 1987. Su Instagram è molto attivo, come la moglie, e i due postano molte foto insieme.

Durante l’esperienza al GF Vip della moglie ha confessato di aver avuto il Covid ma di aver taciuto sapendo che la moglie sarebbe uscita di corsa per stargli vicino, se solo ne fosse stata messa al corrente.

5 curiosità su Carmen Russo

-Ha pubblicato un libro autobiografico “La mia nuda verità” edito Armando Curcio Editore e nel 2011 viene pubblicato il DVD “Centropercento Carmen” con una serie di balletti tratti dai programmi a cui ha partecipato sin da giovane.

-Non solo scrittrice di un libro, Carmen nel 2017 pubblica anche una canzone dal titolo “Muevete”.

-Dal suo profilo Instagram possiamo capire che Carmen è una grande amante del mare, dell’estate e della Sicilia. Inoltre, sotto ogni suo scatto utilizza l’hashtag “Maria sei mia”, probabilmente dedicato alla sua bambina.

-Nel 2021 si è messa di nuovo in gioco, entrando nella casa del Grande Fratello Vip. E nella clip, alla domanda “Chi non vorresti incontrare nelle casa”, ha risposto senza dubbi: “Mio marito!”

-Era molto legata alla madre, scomparsa nel 2015. Aveva parlato a Verissimo di quel terribile periodo: “La sua morte mi ha distrutta – ha detto -. Stava benissimo fino al 2015, poi le ossa hanno cominciato a cedere. Le difese immunitarie si sono abbassate e la bronchite le ha devastato un polmone che non ha più retto“.

Dove vive Carmen Russo e patrimonio

Carmen Russo e il marito vivono in una bella villetta a Formello, in provincia di Roma al centro dell’Agro Veientano.

Non si hanno informazioni sul suo patrimonio.

