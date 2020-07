Manila Nazzaro: dalla facoltà di Medicina al successo in tv. Ecco chi è

Manila Nazzaro è una conduttrice e speaker radiofonica di successo. Com’è iniziata la sua carriera? Grazie alla vittoria di Miss Italia.

Conduttrice tv, speaker radiofonica e mamma di professione: ecco chi è Manila Nazzaro, ex Miss Italia che nel suo percorso artistico ha deciso di intraprendere anche la carriera d’attrice. Capelli biondi e occhi chiari, la Nazzaro è sempre stata apprezzata non solo per la sua bellezza ma soprattutto per la sua bravura, che ha dimostrato di avere. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Manila Nazzaro

Classe 1977, Manila Nazzaro è nata a Foggia, in Puglia, il 10 ottobre sotto il segno della Bilancia. Fin da piccola ha sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo, anche se prima di diventare una presentatrice tv ha mosso i primi passi in qualità di modella.

Manila Nazzaro

Nel 1999, inoltre, la Nazzaro ha vinto la fascia e la corona di Miss Italia e da lì, per lei, si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo. La Nazzaro oltre alla televisione ha avuto da sempre il pallino anche per il teatro e per ben tre anni ha preso parte ad alcune opere teatrali.

Ma non è tutto. Molti ricorderanno che la Nazzaro è stata anche tra le showgirl di punta de Il Bagaglino, lo storico programma condotto da Pippo Franco. In seguito è stata alla conduzione di diversi programmi tv fino a quando nella sua vita non è entrata anche la radio.

La vita privata di Manila Nazzaro

Il suo primo amore? Il calciatore Francesco Cozza. I due si sono conosciuti nel 2001, anche se non sappiamo precisamente come, e dopo quattro anni hanno deciso di convolare a nozze.

Dodici anni più tardi, nel 2017, hanno deciso di divorziare a causa dei reciproci impegni di lavoro. I due, inoltre, sono anche genitori di due figli: Francesco Pio e Nicolas. Nel 2020 ha raccontato di aver scoperto che il marito aveva un’altra famiglia.

Spesso sui social, in particolar modo su Instagram, Manila ama postare tantissime foto che interessano non solo la sua vita professionale ma anche quella privata.

Chi è il compagno di Manila Lazzaro?

Sembra che dal 2017 Manila abbia ritrovato la felicità insieme a Lorenzo Amoruso. Lui è un ex calciatore ed è riuscito a far ricredere Manila sull’amore dopo la delusione dovuta al matrimonio con Francesco Cozza. Insieme hanno partecipato all’edizione 2020 di Temptation Island.

5 curiosità su Manila Nazzaro

-Se non avesse vinto Miss Italia sarebbe diventata sicuro un medico, dal momento che era iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

-Ha ammesso di essersi rifatta il seno.

-A causa del morbo di Basedow ha dovuto asportare la tiroide.

-Conduce uno stile di vita sano. Non le piace bere alcolici e non fuma, ma in compenso pratica tantissimo sport per mantenersi in forma.

-Prediligi mangiare cibi biologici e le piacciono tantissimo le tisane.

