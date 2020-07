Chi è Lorenzo Amoruso, ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso è stato un calciatore e poi dirigente, ma ha anche partecipato a due reality: scopriamo insieme alcune curiosità interessanti su di lui

Nato a Bari il 28 giugno del 1971 sotto il segno del Cancro, Lorenzo Amoruso è un ex calciatore. Ha mosso i primi passi nel Palese per poi arrivare nel settore giovanile del Bari. La consacrazione è arrivata con il passaggio alla Fiorentina. Una volta terminata l’esperienza sui campi da calcio ha continuato a lavorare in quel mondo come dirigente sportivo. Ecco una serie di curiosità sulla sua vita professionale e privata.

Chi è Lorenzo Amoruso

Lo si conosce soprattutto per i suoi trascorsi calcistici. Lorenzo ha giocato in Italia con la maglia, tra le altre, della Fiorentina, ma ha fatto anche un’importante esperienza all’estero con i Rangers, la nota squadra scozzese di Glasgow.

Calcio e poi televisione: è stato commentatore di Platinum Calcio, Lunedì gol e Sportitalia. Insieme a Vialli, nel 2016, ha condotto il programma Squadre da Incubo. Nel 2017 è stato uno dei partecipanti della seconda edizione di Celebrity Masterchef.

Le curiosità su Lorenzo Amoruso

– Su Instagram è presente e spesso condivide degli scatti con la sua fidanzata.

– Amoruso è stato il primo calciatore cattolico della storia dei Glasgow Rangers

Lorenzo Amoruso: la vita privata

In passato è stato sentimentalmente legato per diversi anni a Giulia Montanarini, ex tronista e showgirl. Dal 2017 fa invece coppia fissa con Manila Nazzaro, ex Miss Italia.

I due per mettere alla prova il loro legame hanno partecipato all’edizione 2020 del reality Temptation Island.

Chi è la fidanzata di Lorenzo Amoruso?

Manila Nazzaro è nota a tutti per la sua partecipazione al concorso di Miss Italia, che ha vinto nel 1999. Conduttrice televisiva, ha sempre avuto dolci parole per Lorenzo Amoruso, che le ha permesso di credere di nuovo nell’amore.

