Conosciamo da vicino chi è Tommaso Eletti, uno dei fidanzati dell’edizione 2021 di Temptation Island: biografia e vita privata.

Tommaso Eletti è un giovanissimo fidanzato fra le coppie protagoniste di Temptation Island 2021. Impegnato con Valentina Nulli Augusti, il giovane ha scelto di partecipare al docu-reality delle coppie per cercare di superare la sua forte gelosia di coppia trascorrendo 20 giorni in uno splendido villaggio, Is Morus Relais situato in Sardegna. Proviamo allora a svelarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lui: età, studi, vita privata e curiosità, ecco chi è veramente Tommaso Eletti.

Chi è Tommaso Eletti

Sulla biografia di Tommaso Eletti al momento non abbiamo informazioni esatte. Sappiamo soltanto che ha compiuto 21 anni nel 2021 e che è nato a Roma. Tommaso ha una sorella maggiore di nome Sara che vive a Miami e lui stesso vanta origini sia italiane che americane,. Sul percorso scolastico invece, sappiamo che Tommaso ha frequentato la St. Francis International School a Roma ed è stato anche bocciato un anno.

Tommaso Eletti, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata del giovane protagonista di Temptation Island 2021, al momento non sappiamo se sia o meno professionalmente occupato ma sul fronte sentimentale invece, è stato lo stesso Tommaso a confessarsi nel 2021 innamoratissimo di Valentina Nulli Augusti.

Tommaso ha definito la sua storia d’amore perfetta ma Valentina invece, ha lamentato da parte di lui, una gelosia patologica. Non sappiamo però come la coppia si sia conosciuta e al momento Tommaso è presente sui social con un profilo su Instagram in modalità privata.

Tommaso Eletti, 2 curiosità

-Tommaso è un ragazzo molto sportivo e pratica: surf, wakeboard, cliffdive e snowboard.

-Fra le sue passioni c’è anche la regia e pare che abbia lavorato anche come cameramen.