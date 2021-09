Conosciamo più da vicino Tommaso Eletti che si racconta ai microfoni della clip ufficiale del Grande Fratello Vip 6

Il 21enne Tommaso Eletti è ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6. Conosciuto per aver partecipato a Temptation Island come fidanzato di Valentina Nulli Augusti, Tommaso si è presentato nella nuova clip ufficiale del reality.

Tommaso Eletti da Temptation al GF: la clip ufficiale

Si definisce dallo stile “stravagante e pieno di colori”, Tommaso Eletti ha voglia di farsi notare e di affrontare questo nuovo percorso televisivo. Alla domanda se pensa di poter trovare l’amore nella casa del GF, Eletti risponde: “Sinceramente non ci faccio molto affidamento anche perchè mi sono lasciato da poco con la mia ragazza non credo che riuscirò a innamorarmi ma l’amore non si cerca l’amore arriva da solo e se arriva di certo non lo rifiuto”. Chi non vuole trovare assolutamente nella Casa? Alla domanda, Tommaso sembra molto evasivo e preferisce non dare una risposta netta. Come andrà il suo percorso, riuscirà ad innamorarsi di nuovo?