Su Canale 5 arriva Uomini e Donne, la 26a edizione della trasmissione di Maria De Filippi: da quando inizia ai tronisti, tutto sul programma.

E’ uno dei programmi più criticati ma allo stesso tempo di maggiore successo della TV italiana, tanto che è ormai giunto alla sua ventiseiesima edizione: parliamo di Uomini e Donne. Su Canale 5 Maria De Filippi torna ancora una volta alla conduzione del programma di cui, dal 2000, è la padrona di casa. Così come l’anno scorso, anche in questa edizione di Uomini e Donne si alterneranno il Trono Classico e il Trono Over: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul programma per l’annata 2021/2022.

Uomini e Donne, quando inizia?

L’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne è su Canale 5 a partire da lunedì 13 settembre 2021 (le registrazioni sono iniziate ad agosto). Non cambia la collocazione nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset: il programma va infatti in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14.45.

Maria De Filippi

Il programma farà compagnia agli spettatori e alle spettatrici di Canale 5 per ben otto mesi, andrà infatti in onda fino alla fine del maggio 2022.

Uomini e Donne 2021/2022: i tronisti

Non cambia il format del programma: anche in Uomini e Donne 2021/2022 sono quattro i tronisti e le troniste protagonisti con i loro corteggiatori e le loro corteggiatrici. Chi sono i tronisti di Uomini e Donne 2021/2021? Andrea Nicole, Joele Milan, Matteo Fioravanti e Roberta Giusti.

Non cambia poi il meccanismo delle esterne, che permetterà ai protagonisti del programma di conoscersi meglio. Leggermente diverso invece il discorso per quanto riguarda i Cavalieri e le Dame, che si possono frequentare liberamente e, quando una relazione inizia, possono uscire insieme dal programma.

Uomini e Donne 2021/2022: gli opinionisti

Al fianco di Maria De Filippi anche in questa edizione di Uomini e Donne ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino: lo stesso trio di opinionisti che abbiamo visto in studio anche in tutta la scorsa edizione e in parte di quella precedente.

Fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/