Mentre Ballando con le Stelle 2021 scalda i motori in vista della partenza, Roberta Bruzzone svela in un’intervista alcune della novità della prossima edizione.

Ballando con le Stelle 2021 è pronto a tornare su Rai 1, e anche quest’anno Roberta Bruzzone farà parte del cast.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, la nota criminologa ha parlato del suo ruolo e di alcune novità nella nuova edizione.

L’intervista

Roberta Bruzzone ha voluto mantenere un certo riserbo nel corso dell’intervista, ma da ciò che ha lasciato implicito è evidente che le novità saranno tante.

Parlando del suo ruolo all’interno del programma condotto da Milly Carducci, la Bruzzone ha detto che “Continuerò nel mio ruolo a bordo campo e novità ce ne sono tantissime.”

“Vi posso anticipare che verranno svelati concorrenti che vi lasceranno senza parole!”, ha continuato poi. “Ci saranno presto nuovi svelamenti che eleggeranno questo cast tra i più effervescenti degli ultimi anni.” Una promessa impegnativa, ma che siamo sicuri verrà rispettata.

In merito alle chiacchiere che vedono Andrea Iannone come partecipante, la Bruzzone ha dichiarato che “Non posso fare rivelazioni nello specifico, però… Ci saranno super ospiti e scintille dalla prima puntata. La nostra giuria sta affilando gli artigli!”

Reticenza anche per quanto riguarda l’indiscrezione su Alessandra Mussolini: “Anche a me è giunta la notizia ma non so proprio che ruolo abbia previsto per lei Milly. Certamente è un elemento che contribuirà a rendere ancora più dinamico il programma.“

Roberta Bruzzone, infine, mostra assoluta fiducia nei nuovi ballerini in arrivo a Ballando con le Stelle 2021: “I nuovi arrivi sono ballerini di altissimo profilo, non faranno rimpiangere quelli che non ci sono.”