Andrea Iannone, campione di motociclismo, potrebbe partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle.

Si trattano di indiscrezioni, poiché le trattative sono tuttora in corso, ma in molti danno la notizia già come confermata. Andrea Iannone, campione di motociclismo, sarà tra i partecipanti della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Lo spettacolo di varietà condotto da Milly Carducci pare aggiudicarsi così un personaggio che sicuramente attirerà sia il pubblico maschile che quello femminile.

Se infatti Iannone è famoso per la sua carriera nella motoGP, dove è noto con soprannome di “Maniac” (affidatogli da Valentino Rossi), è anche noto alle pagine dei rotocalchi rosa. Il pilota, infatti, aveva fatto parlare di sé per le relazioni con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Ballando con le stelle 2021 andrà in onda a partire da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai 1.