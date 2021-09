Il Grande Fratello Vip ha ufficializzato la partecipazione di Katia Ricciarelli con una clip di presentazione su Instagram.

È ufficiale: nella lista degli inquilini della casa più spiata d’Italia si aggiunge anche Katia Ricciarelli. Il Grande Fratello Vip ha voluto ufficializzarne la partecipazione con una breve intervista pubblicata su Instagram.

“Il momento più bello della mia carriera è stato quando ho cantato per la prima volta a otto anni”. Si presenta così Katia Ricciarelli al pubblico del GF Vip. Poi parla immediatamente di come si comporterà nella casa: “Non voglio sapere chi c’è, chi non c’è… Io voglio bene a tutti, poi si vedrà“, e poi “Non mi interessa arrivare in fondo, mi interessa divertirmi e stare qui e stare bene con tutti”.

Non c’è solo tenerezza, tuttavia: verso la fine della clip, infatti, ecco che anche Katia Ricciarelli tira fuori gli artigli: “Se mi toccano dove è il mio debole solo una vipera sarò!“

Insomma, la lista dei partecipanti al Grande Fratello Vip continua ad arricchirsi e allungarsi. Per vedere come interagiranno tra loro, tuttavia, bisognerà aspettare il 13 settembre!