Andiamo alla scoperta di Andrea Casalino, modello pugliese e concorrente del GF Vip 6: biografia, vita privata e curiosità.

Si chiama Andrea Casalino ed il suo nome è noto prevalentemente nel mondo della moda. Il giovane italiano ha avviato la sua carriera da modello nel 2010 (subito dopo aver conquistato la fascia di Mister Italia), successivamente ha sfilato per numerosi e importanti brand ed è apparso anche in un noto programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel 2021 la popolarità di Andrea Casalino è cresciuta notevolmente con l’annuncio del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 ma ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui e sulla sua vita privata: proviamo a raccontarvi chi è veramente Andrea Casalino, le sue origini, le sue passioni e tante curiosità.

Andrea Casalino, biografia e carriera

Sulla biografia di Andrea Casalino al momento non abbiamo informazioni precise, sappiamo solamente che è nato nel 1990 e che è originario di Brindisi, in Puglia. Per quanto riguarda invece il suo percorso scolastico è noto che ha conseguito il diploma all’Istituto Tecnico Industriale e che ha anche una sorella che si chiama Raffaella.

Nel 2010 il modello è apparso per la prima volta sul piccolo schermo nelle vesti di corteggiatore nel programma tv, Uomini e Donne mentre come attore ha preso parte alle fiction: Rodolfo Valentino ( La Leggenda) e Squadra Anti-Mafia 8.

Andrea Casalino, vita privata

Per quanto riguarda invece la sfera privata di Andrea Casalino sappiamo che il modello vive a Verona ma non è noto a quanto ammonti il suo patrimonio personale. Oltre a svolgere la professione di modello e attore il giovane ha anche fondato la Uroboro Crossfit una palestra che si trova a Brindisi ed è diventato il direttore della comunicazione e dell’immagine per la Maison, Luigi Convertini.

Dal punto di vista sentimentale invece, al momento il giovane pugliese sembrerebbe essere single anche se osservando attentamente il suo profilo Instagram siamo più che certe che le ammiratrici non gli manchino affatto. Nel suo passato amoroso Andrea può anche annoverare una storia d’amore con Paola Caruso (l’ex Bonas di Avanti un altro) e gli è stato anche attribuito un flirt con la bella Alessia Macari, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip.

Andrea Casalino, 3 curiosità

-Andrea Casalino, oltre alla moda è un grande appassionato di sport.

-Ama gli animali e possiede un lupo meridionale ed un cane.

-E’ molto legato alla sua piccola nipotina che si chiama Greta.

Fonte foto: www.instagram.com/andreacasalinoreal/