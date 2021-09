Bello come il sole, anzi, come un dio: è così che il tenebroso Samy Youssef fa perdere la testa a migliaia di donne. Scopriamo la sua storia!

Samy Youssef è un modello egiziano che in Italia si è ritagliato un importante spazio. Il suo volto è assolutamente indimenticabile, dotato di un fascino pazzesco incorniciato in un fisico da urlo. Cosa dire di lui? Partiamo dalla sua biografia fino a toccare il suo ingresso nel piccolo schermo… che è legato a Temptation Island, dove è stato tentatore, nel 2019, nella versione Vip. Nel 2021, inoltre, lo vediamo anche nel cast del Grande Fratello Vip 6.

Chi è Samy Youssef, la biografia

Bastano pochi scatti a scatenare il delirio: è questo che accade a chi entra in contatto con il fascino mediorientale di Samy Youssef, modello egiziano che su Instagram lascia senza parole. La sua bellezza resta nella testa, e va dritta al cuore.

È nato nel 1995 a Sharm el-Sheikh e ha intrapreso la via della moda molto presto. Festeggia il compleanno il 15 settembre, segno zodiacale Vergine…

La sua infanzia è stata molto difficile, in quanto la sua famiglia era molto povera. Un giorno, quando aveva 15 anni, è stato messo a forza su un barcone dal padre e ha attraversato il Mar Mediterraneo. Fu uno dei tre della sua barca, composta in totale, a raggiungere le coste italiane, in particolare di Trapani in Sicilia. Per gli altri non ci fu nulla da fare…

Sebbene queste grandi avversità, una volta giunto in Italia non si è perso d’animo ed è diventato un modello famoso, tanto da approdare anche in tv. Fortunatamente grazie ai suoi proventi, di cui però non si hanno le cifre certe, riesce a mantenere la sua famiglia.

La vita privata di Samy Youssef

Non ci sono precise indicazioni sulla vita privata del modello, anche perché non sono presenti riferimenti a una relazione sui suoi social.

Instagram non restituisce chiarezza su una eventuale fidanzata, anche se per certo, nel 2019, è entrato nel ruolo di tentatore di Temptation Island Vip 2 da perfetto single.

Sappiamo che ha un nipote che adora e che ha condiviso un tenerissimo scatto con lui sul suo profilo, ma nulla di più! Samy abita a Milano, città in cui vive da tempo e lavora nel settore moda.

4 curiosità su Samy Youssef

-Il modello esibisce un fisico da capogiro ma non si intravedono tatuaggi…

-Adora il mare, i viaggi e la sua terra, il favoloso Egitto…

-Ha un fratello più piccolo che ha presentato sui social come “il più bello”.

-Uno dei motti della sua vita, presente sul suo Instagram, la dice lunga sulla sua personalità energica e solare: “Essere se stessi è la vittoria più grande“.

