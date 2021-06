Conosciamo da vicino chi è Valentina Nulli Augusti, fidanzata con Tommaso e fra le coppie di Temptation Island 2021.

Anche Valentina Nulli Augusti ha sentito l’esigenza di mettere alla prova la sua storia d’amore ed ha scelto di partecipare all’edizione 2021 di Temptation Island. Il docu-reality condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia tornerà a registrarsi sulle meravigliose spiagge dell’Is Morus Relais in Sardegna ma cerchiamo di conoscere da vicino chi sono i veri protagonisti di questa edizione. Vi sveliamo allora tutto quello che siamo riusciti a scoprire su Valentina: età, origini, studi e curiosità.

Chi è Valentina Nulli Augusti

Valentina Nulli Augusti è nata a Roma il 30 agosto del 1981 sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha studiato al Liceo Classico e successivamente si è laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Roma Tre.

Valentina Nulli Augusti, vita privata ( e dove vive)

Per quanto riguarda la vita privata di Valentina abbiamo pochissime informazioni. Non è al momento nota la sua professione ma sappiamo che la donna vive a Roma. Dal punto di vista sentimentale nel 2021, è stata la stessa Valentina a dichiararsi ufficialmente impegnata da più di un anno e mezzo con il giovanissimo Tommaso.

Non sappiamo come la coppia si sia conosciuta ma sembrerebbe che prima di lui, Valentina fosse prossima all’altare con un uomo misterioso il cui nome sembrerebbe essere Stefano. Valentina è inoltre presente sui social con un profilo Instagram che momentaneamente ha scelto di mantenere in modalità privata.

Valentina Nulli Augusti, 4 curiosità

-Ha confessato di aver scritto lei a Temptation Island per via della gelosia patologica di Tommaso.

-E’ una grande appassionata di sport e pratica tennis.

-Ama il mare e la buona compagnia.

-Uno dei suoi motti preferiti è “Le donne speciali sono complici e sorridono. Le altre competono e acidificano”.