Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su Stefano Pagani, l’ex marito di Valentina Nulli Augusti di Temptation Island 2021.

Valentina Nulli Augusti si è fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo come la fidanzata del giovanissimo Tommaso Eletti. La coppia ha infatti partecipato alla nona edizione del docu-reality delle coppie, Temptation Island. Qui insieme hanno subito attirato le attenzioni del web e non solo, per via della super gelosia di lui ma in realtà la donna alle sue spalle, può vantare anche una relazione importante arrivata anche all‘altare ma ormai finita insieme a Stefano Pagani. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lui: chi è veramente l’ex marito di Valentina Nulli Augusti di Temptation Island 2021 e cosa fa nella vita privata.

Chi è Stefano Pagani

Sulla biografia di Stefano Pagani al momento non abbiamo informazioni esatte anche se sembrerebbe essere coetaneo della sua ex moglie, Valentina. Sappiamo però che l’uomo è originario della Puglia e che dopo aver conseguito una laurea all’università di Bari ha scelto di trasferirsi nella capitale romana.

Stefano Pagani, vita privata ( e dove vive)

Stefano Pagani pare che da diverso tempo ormai, viva a Roma e che sia uno stimato professionista nel settore odontoiatrico. Dal punto di vista sentimentale sembra che sia stato legato a Valentina Nulli Augusti fino all’anno 2016 ma non abbiamo informazioni esatte sulle loro nozze. Facciamo anche molta fatica a trovare Stefano su Instagram ma appare invece in molte scatti condivisi della ex moglie sul suo account social.

Valentina Nulli Augusti è senza dubbio una delle vere protagoniste di Temptation Island 2021. La donna che attualmente è impegnata con Tommaso Eletti tempo fa, attraverso un post su Facebook, ha deciso di raccontare anche i motivi della rottura fra lei e il dentista.

Valentina e Stefano: un amore al capolinea

“Io ho lasciato un marito che ho amato tantissimo” – scriveva Valentina sui social nel 2018 – “Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto”.

“Scegliete di continuare rapporti con persone che vi lascino vivere i vostri spazi,la vostra individualità, e che non cerchino di cambiarvi a causa delle loro insicurezze. Sono molto fortunata ad avere avuto e ad avere dai miei amori tutto quello di cui avevo e ho bisogno emotivamente. Sono altrettanto grata per la mia famiglia e gli amici che mi circondano.”