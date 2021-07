Carla Bellucci è un’influencer nota nel Regno Unito a causa dei comportamenti sopra le righe: per 12mila euro partorirà in diretta streaming.

Dietro un compenso di 12 mila euro, l’influencer Carla Bellucci sarà la prima donna a partorire in diretta streaming. La notizia ha fatto il giro del mondo e tutti ormai si stanno chiedendo chi sia: proviamo a scoprirlo.

Carla Bellucci: la biografia

Carla Bellucci nasce il 18 luglio 1981, sotto il segno zodiacale del Cancro, in Gran Bretagna (non è nota la città né il percorso scolastico). In ambito professionale, si avvia alla carriera di modella all’età di 24 anni, posando per riviste patinate e campagne pubblicitarie.

Nel 2018 il tabloid The Sun la nomina mamma britannica più sexy (Britain’s Hottest mom). Un anno dopo finisce al centro delle critiche per aver finto la depressione allo scopo di ottenere un intervento chirurgico al naso da oltre 8 mila euro tramite il servizio sanitario nazionale.

Nel 2020, invece, il suo nome sale alle cronache per via di alcune dichiarazioni concesse alla stampa sui regali di Natale: anziché comprare qualcosa ai figli, ha destinato circa 9.500 euro in ritocchini al botox, manicure, trattamenti per il viso e rinnovare il guardaroba per celebrare le festività. Inoltre, Carla Bellucci è nota per incoraggiare i figli a diventare delle star dei social.

Il “culto” della chirurgia sta provando a diffonderlo in famiglia e intende far sì che la secondogenita, Tanisha, si sottoponga a operazioni estetiche una volta compiuti i 16 anni (l’età minima consentita nel Regno Unito). Punto di riferimento, le sorelle Kardashian.

Carla Bellucci: la vita privata

Carla Bellucci è stata sposata con Cornel Nurse (originario delle Barbados) dal 2001 al divorzio nel 2011. Frutto della relazione i tre figli: Jermaine, Tanisha e Jayden. Le loro date di nascita non sono di dominio pubblico, ma il primogenito è maggiorenne, mentre gli altri due si trovano nella fase adolescenziale. Insieme vivono a Hitchin, nello Hertfordshire. Seguita da più di 100 mila utenti su Instagram, e molto popolare sul social senza censure OnlyFans, non ha comunicato il suo patrimonio.

3 curiosità su Carla Bellucci

– Su Linkedin, in Educazione, ha scritto “Università della vita”.

– Spende 215 euro al mese in cure di bellezza per la figlia. Poiché ancora minorenne, i trattamenti si limitano a manicure e pedicure, extension capelli e colorazione delle sopracciglia.

– L’abuso razziale è diventato così grave nel caso dei figli che, preoccupata per la loro sicurezza, li ha ritirati da scuola, a favore dell’istruzione a casa.