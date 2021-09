Il 13 settembre 2021 inizia il Grande Fratello Vip 6: per il terzo anno di fila il conduttore sarà Alfonso Signorini. Ecco chi ci sarà nel cast!

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa l’1 marzo 2020, dopo 169 giorni dall’inizio (è stata l’edizione più lunga) con la vittoria di Tommaso Zorzi. Il reality show a partire dal 13 settembre 2021 è però pronto a tornare su Canale 5 con alcune conferme ma anche tante novità, non solo riguardanti i nuovi concorrenti che abiteranno la casa più famosa e spiata d’Italia. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello Vip 6.

Grande Fratello Vip 6: opinionisti e conduttori

Partiamo dalle conferme: la prima è quella di Alfonso Signorini nel ruolo di conduttore. Il giornalista, dopo essere stato l’opinionista delle prime tre edizioni, per la terza volta di fila veste i panni del padrone di casa ma, al Grande Fratello Vip 6 non avrà nuovamente al suo fianco Pupo e Antonella Elia.

Cambiano infatti gli opinionisti in studio. “Questa volta per me è più complicato. C’è di mezzo la mia prima passione, la musica” ha spiegato Pupo annunciando che non parteciperà al programma. I nomi nuovi, però, non sono stati ancora annunciati, quindi non è ancora noto chi ci sarà al fianco di Alfonso Signorini nello studio di Canale 5.

In seguito è stato annunciato che le nuove opinioniste saranno Adriana Volpe, grande protagonista dell’edizione numero 5, e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.

Grande Fratello Vip 6: il cast

Nel corso dei mesi precedenti l’inizio si sono succedute moltissime indiscrezioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Secondo TvBlog un nome “caldo” sarebbe dovuto essere quello di Miriana Trevisan, che sarebbe stata provinata già a maggio. È stata poi confermata la sua partecipazione da davidemaggio.it, che ha poi confermato anche Jo Squillo e Ainett Stephens.

Tra le certezze, invece, c’è Tommaso Eletti, che dopo l’esperienza a Temptation Island si rimetterà di nuovo in gioco in tv; poi Carmen Russo, Giucas Casella, Manila Nazzaro. Inoltre ci sarà anche Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Quest’ultima lo ha detto attraverso i suoi profili social, ed è poi stato confermato sui social ufficiali del reality. Stessa cosa per Katia Ricciarelli, che aveva confermato la sua partecipazione al settimanale Chi.

Nel settembre 2021, poi, Davide Maggio ha lanciato altri nomi di potenziali concorrenti, in primis Aldo Montano, che però si sarebbe aspettando il via libera del Ministero, “perché nel suo caso serve l’autorizzazione“. E ci sarà anche un protagonista che si identifica con la lettera “S”. I concorrenti saranno in totale 22, e tra questi ci saranno anche tre sorelle, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, pronipoti di Hailé Selassié, ultimo imperatore di Etiopia. Infine, come riporta sempre David Maggio, ci saranno anche Francesca Cipriani e Manuel Bortuzzo.