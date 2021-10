A partire da lunedì 25 ottobre, su Rai 3, va in onda La versione di Fiorella, il talk musicale condotto da Fiorella Mannoia.

Fiorella Mannoia torna sui canali Rai con un nuovo programma: dopo averla vista alla guida di La musica che gira intorno, in onda su Rai 1 a gennaio 2021, la cantante romana a partire da lunedì 25 ottobre la si potrà vedere su Rai 3 con La versione di Fiorella. Si tratta di un talk show musicale e ad affiancare la presentatrice nel programma ci saranno anche l’autore e comico Stefano Rapone e la scrittrice Ilaria Gaspari. La musica che gira intorno aveva ottenuto ottimi ascolti, Fiorella Mannoia spera ora di ripetere lo stesso successo anche con questo nuovo programma.

La versione di Fiorella su Rai 3: quando va in onda

Come detto in precedenza La versione di Fiorella va in onda su Rai 3 a partire da lunedì 25 ottobre: a differenza di molti altri programmi, il talk della Mannoia non andrà però in onda una sola volta alla settimana ma l’appuntamento è per il lunedì, il giovedì e il venerdì.

Fiorella Mannoia

La versione di Fiorella andrà in onda in seconda serata, a partire dalle ore 23.15 circa. La Rai crede molto in questo programma e l’appuntamento è destinato a proseguire per diversi mesi.

La versione di Fiorella: il programma della Mannoia su Rai 3

Ma che cos’è esattamente La versione di Fiorella? Il programma è stato presentato come una sorta di almanacco, in ogni puntata verranno ricordati eventi, compleanno e ricorrenze varie legate a quelle data.

Ovviamente la musica farà la parte della padrona, ma ad aiutare Fiorella Mannoia nel ricordo dei vari eventi saranno anche le immagini, le narrazioni e gli ospiti che si alterneranno di puntata in puntata e che saranno anche chiamati a ricoprire vesti differenti da quelli in cui siamo abituati a vederli.