Ecco quali sono le location di La donna per me, la commedia con protagonisti Andrea Arcangeli a Alessandra Mastronardi.

Prima di un matrimonio è abbastanza comune che a uno dei due sposi sorga qualche dubbio ed è anche quello che accade ad Andrea prima di dire il sì più importante della sua vita a Laura. Ma chi sono Andrea e Laura? Sono i protagonisti di La donna per me, la commedia diretta dal regista Marco Martani che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2022. Come si può vedere nel film al protagonista, ad Andrea non sorgono solamente i dubbi sul sposarsi con Laura, ma ogni mattina ha la possibilità di svegliarsi e di vedere come sarebbe andata la sua vita se non avesse mai conosciuto Laura. Vediamo ora quali sono le location di La donna per me.

La donna per me: le location del film

La storia raccontata in La donna per me è ambientata principalmente a Roma ed è proprio per le strade della Capitale che Marco Martani ha girato prevalentemente la propria commedia.

Ma Roma non è l’unica città che ha ospitato le riprese del film, diverse scene sono state infatti girati anche nei comuni limitrofi alla Capitale, sempre nel Lazio. Il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori del film hanno poi proseguito le riprese di La donna per me anche in Umbria, per la precisione a Spoleto, il noto comune in provincia di Perugia.

La donna per me: il cast del film

I due protagonisti principali di La donna per me, Andrea e Laura, sono interpretati rispettivamente da Andrea Arcangeli e da Alessandra Mastronardi. Nel cast del film sono poi presenti anche Stefano Fresi, Cristiano Caccamo, Edoardo Scarpetta, Fabio Morici, Francesco Gabbani, Angela Curri, Massimo Wertmuller, Giuseppe Cederna, Pamela Villoresi, Francesca Agostini e Dario Cassini.