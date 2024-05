Ecco quali sono le location di I cassamortari, la commedia diretta da Claudio Amendola con Massimo Ghini e Gianmarco Tognazzi.

Claudio Amendola lo conosciamo per il suo ruolo da attore ma è anche registi e tra i film che ha girato c’è anche la commedia I cassamortari, uscita nel 2022 e distribuita inizialmente su Amazon Prime Video (per poi arrivare anche in TV). La storia raccontata è quella della famiglia Pasti, titolare da generazioni di un’agenzia di pompe funebri ma, dopo la morte del padre, i Pasti si ritrovano in difficoltà economiche, anche per via di un vecchio debito. La morte di una rockstar di nome Gabriele Arcangelo può però trasformarsi in una grande occasione per la famiglia per risolvere i propri problemi. Peccato che le cose non vadano proprio secondo le previsioni. Vediamo ora quali sono le location di I cassamortari.

I cassamortari: le location del film

La storia raccontata in I cassamortari è ambientata interamente a Roma ed è proprio nella Capitale, oltre che nei comuni limitrofi, che Claudio Amendola ha girato l’intero film.

Piero Pelu

Una delle location principali è la sede dell’agenzia di pompe funebri Fratelli Pasti, che in realtà si trova a Frascati, in provincia di Roma. L’ospedale dove i Pasti hanno la talpa che li informa sui decessi è l’ospedale Forlanini di Roma. La villa dove abita e dove muore la rockstar Gabriele Arcangelo è invece Villa Veientana, a Roma.

Tra le location del film da segnalare inoltre il parco divertimenti di Cinecittà World, dove si tien il secondo funerale di Gabriele Arcangelo. Il funerale di Giuseppe Pasti si svolge invece nella Cappella di Santa Maria della Misericordia, sempre a Roma.

I cassamortari: il cast del film

Nel cast di I cassamortari troviamo diversi volti noti del cinema italiano: da Massimo Ghini a Gianmarco Tognazzi, da Lucia Ocone ed Alessandro Sperduti, passando per Sonia Bergamasco ed Edoardo Leo. A vestire i panni del rocker Gabriele Arcangelo è invece Piero Pelù.