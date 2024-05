Ecco quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Shrek, uno dei film d’animazione più amati in assoluto.

Uno dei film d’animazione più amati di sempre è, senza dubbio, Shrek. La storia dell’orco e della principessa che si innamorano, nonostante le differenze, ha conquistato ma anche divertito generazioni diversi di spettatori. Nonostante il film diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson sia uscito nelle sale cinematografiche nel 2001, ogni volta che viene riproposto in TV viene sempre visto con piacere: un chiaro segnale del grande successo internazionale avuto. Come ogni film d’animazione che si rispetti, anche questo è caratterizzata da una colonna sonora importante che ha contribuito al suo successo. Vediamo allora quali sono tutte le canzoni di Shrek, la colonna sonora completa del film.

Le canzoni di Shrek: la colonna sonora del film

La colonna sonora del film è stata pubblicata dall’etichetta DreamWorks Records. A occuparsi della musiche del film sono stati Harry Gregson-Williams e John Powell (la loro colonna sonora è stata anche candidata per il Premio BAFTA nel 2002, premio che però è andato a Craig Armstrong e Marius De Vries per quella del musical Moulin Rouge!). Le canzoni presenti all’interno di Shrek sono in totale tredici: ecco qui di seguito la colonna sonora completa del film.

Shrek

1) Self – Stay Home – 3:27

2) Smash Mouth – I’m a Believer – 3:13

3) Leslie Carter – Like Wow! – 3:34

4) Glover – It Is You (I Have Loved) – 3:58

5) Baha Men – Best Years of Our Lives – 2:59

6) Halfcocked – Bad Reputation – 2:21

7) Eels – My Beloved Monster – 2:11

8) Jason Wade – You Belong to Me – 2:41

9) Smash Mouth – All Star – 3:20

10) Rufus Wainwright – Hallelujah – 4:09

11) Proclaimers – I’m on My Way – 3:39

12) Eddie Murphy – I’m a Believer (Reprise) – 1:13

13) Harry Gregson-Williams e John Powell – True Love’s First Kiss – 3:10