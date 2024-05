Ecco la scaletta con l’ordine di esibizione di tutti i cantanti della puntata finale dell’Eurovision 2024 in programma sabato 11 maggio.

Chi vincerà l’Eurovision 2024? Lo scopriremo fra poco: sabato 11 maggio, a partire dalle ore 20.35, andrà in scena la finalissima in cui si scoprirà l’artista (o gli artisti nel caso dei gruppi) vincitori di questa edizione. E tra i finalisti c’è anche Angelina Mango con la sua La noia. Ma quando si esibirà la cantante che rappresenta l’Italia? Vediamo ora l’ordine di apparizione sul palco della Malmo Arena di tutti i cantanti rimasti nella competizione e protagonisti della finale dell’Eurovision Song Contest 2024.

Eurovision 2024: la scaletta della puntata di sabato 11 maggio

Andiamo ora a scoprire nel dettaglio qual è la scaletta con l’ordine di esibizione di tutti gli artisti nella terza e ultima puntata dell’Eurovision 2024. Angelina Mango con la sua La noia salirà sul palco per quindicesima, ad aprire la serata saranno gli artisti di casa, gli svedesi Marcus & Martinus che si esibiranno con la loro Unforgettable.

Angelina Mango

1) Svezia | Marcus & Martinus – Unforgettable

2) Ucraina | alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

3) Germania | ISAAK – Always On The Run

4) Lussemburgo | TALI – Fighter

5) Paesi Bassi | Joost Klein – Europapa

6) Israele | Eden Golan – Hurricane

7) Lituania | Silvester Belt – Luktelk

8) Spagna | Nebulossa – ZORRA

9) Estonia | 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10) Irlanda | Bambie Thug – Doomsday Blue

11) Lettonia | Dons – Hollow

12) Grecia | Marina Satti – ZARI

13) Regno Unito | Olly Alexander – Dizzy

14) Norvegia | Gåte – Ulveham

15) Italia | Angelina Mango – La Noia

16) Serbia | TEYA DORA – RAMONDA

17) Finlandia | Windows95man – No Rules!

18) Portogallo | iolanda – Grito

19) Armenia | LADANIVA – Jako

20) Cipro | Silia Kapsis – Liar

21) Svizzera | Nemo – The Code

22) Slovenia | Raiven – Veronika

23) Croazia | Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

24) Georgia | Nutsa Buzaladze – Firefighter

25) Francia | Slimane – Mon Amour

26) Austria | Kaleen – We Will Rave