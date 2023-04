Conosciamo meglio Alessandra Mastronardi: ecco le curiosità sulla vita privata e i film più belli dell’attrice divenuta famosa con i Cesaroni.

Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al personaggio di Eva Cudicini nella serie tv di successo I Cesaroni, ma Alessandra Mastronardi è un’attrice tutta da scoprire e da allora ha percorso una strada che l’ha portata a togliersi grandi soddisfazioni. Classe 1986, è nata a Napoli il 18 febbraio sotto il segno dell’Acquario, ma si è trasferita a Roma a soli 5 anni, ed è lì che è cresciuta.

Sin da piccola, dimostra un grande amore per la recitazione: non a caso il suo debutto avviene a soli 12 anni (nella fiction Amico mio 2). Ecco alcune curiosità sull’attrice napoletana, protagonista de L’allieva.

Chi è Alessandra Mastronardi: la biografia

Fare l’attrice sin da giovanissima non le ha mai impedito di studiare: dopo aver preso la maturità classica al Liceo Tasso, Alessandra prosegue la sua formazione accademia iscrivendosi a Psicologia senza tuttavia riuscire a laurearsi, a causa dei tanti impegni di lavoro.

A proposito di famiglia, oltre ai suoi genitori, l’attrice ha una sorella, Gabriella.

La carriera di Alessandra Mastronardi

Sono tante le fiction e serie tv che hanno visto Alessandra come protagonista. L’attrice si è fatta scivolare di dosso l’etichetta di Eva dei Cesaroni dando vita ad altre interpretazioni. Le fiction hanno portato fortuna all’attrice: ne L’Allieva, ad esempio, Alessandra è stata scelta come protagonista, al fianco di un altro attore in ascesa come Lino Guanciale.

Abbiamo visto l’attrice anche nella serie tv internazionale di successo I Medici, in cui nella seconda stagione ha interpretato Lucrezia, amante di Lorenzo il Magnifico.

La Mastronardi tuttavia non è nota solo nel panorama italiano, ma ha all’attivo anche collaborazioni internazionali, come la serie tv cult Masters of None II, e nei film To Rome with Love di Woody Allen e Lost In Florence solo per citarne alcuni. E proprio il ruolo nella seconda stagione della commedia di Netflix di Aziz Ansari, le consente di calcare il celebre red carpet dei Golden Globes 2018.

Tra i suoi film più belli ricordiamo: The Beast in the Heart del 2005, To Rome with Love del 2012, Amici come noi del 2014, Lost in Florence del 2017 e Titanium White, sempre del 2017.

Nel corso della sua carriera, l’abbiamo vista anche in alcuni videoclip musicali: Stai bene come stai del gruppo Le mani e La notte sul tetto di Mattia Branciamore. Senza contare gli spot pubblicitari: per il sugo Barilla per il mercato americano, per il latte Parmalat, i Sofficini Findus, Ministero dell’Istruzione, telefonia Tim e quello della Nespresso.

Nel 2019, poi, diventa madrina del Festival di Venezia, realizzando un vero e proprio sogno. Non abbiamo informazioni, tuttavia, sui suoi cachet. Nel 2021 è di nuovo in tv nei panni di Carla Fracci nell’omonimo film dedicato alla grandissima étoile.

La vita privata di Alessandra Mastronardi

In passato Alessandra è stata legata sentimentalmente agli attori Vinicio Marchioni e Marco Foschi (nessuna storia, invece, con Matteo Branciamore, Marco dei Cesaroni: tra i due non c’è mai stato nulla).

Poi, ha avuto una relazione con Liam McMahon, l’attore irlandese che aveva presentato al suo pubblico al Roma Fiction Festival. La bella attrice per lui si era trasferita a Londra: “Dopo cinque anni di avanti e indietro ho deciso di accorciare le distanze e andare a Londra“, ha raccontato a Nuovo Tv nel 2016.

Dopo alcune brutte esperienze, si era ripromessa di non cadere più tra le braccia di un attore, ma lui è riuscito a conquistarla e farla innamorare. Tuttavia, anche questa relazione è giunta al termine, e dopo un periodo da single Alessandra ha di nuovo trovato l’amore con Ross McCall, scozzese, anche lui attore. I due si sono conosciuti sul set e tra di loro è stato subito colpo di fulmine. Anche lui, infatti, proprio come la compagna è un attore e nel corso della sua carriera ha avuto molti ruoli interessanti, fra cui quello del 1989, a soli 13 anni, al fianco di Freddie Mercury nel video dei Queen The Miracle.

La storia con lui finisce nel 2020. Nel 2021 inizia quella con l’attuale fidanzato, Gianpaolo Sannino: la coppia si mostra per la prima volta pubblicamente nel dicembre del 2022, per la prima della Scala.

In realtà, spiegherà a Vanity Fair Alessandra, i due erano stati già fidanzati quando l’attrice aveva 20 anni. Un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: ‘Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare’. E me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui: solo che eravamo giovani, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui ma è stato irremovibile”, ha raccontato a Vanity Fair.

Nell’aprile del 2023 l’attrice su Vanity Fair svela per la prima volta l’intenzione dei due di sposarsi, il luglio successivo in Campania. E racconta la proposta: “Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile Anni ’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando. Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”.

Chi è Gianpaolo Sannino, il fidanzato di Alessandra Mastronardi

Gianpaolo è campano come Alessandra – ma del salernitano – ha quattro anni in più dell’attrice (dovrebbe essere quindi nato nel 1982) e di professione fa il dentista: non appartiene, dunque, al mondo dello spettacolo. Ha uno studio a Roma, dove si è trasferito ai tempi dell’Università, e frequenta Alessandra dal 2021.

Le curiosità sull’attrice

– In un’intervista a Repubblica, l’attrice ha dichiarato di essere in ottimi rapporti con Lino Guanciale, tanto da considerarlo come un cugino, uno di famiglia. I due formano infatti una delle coppie cinematografiche più riuscite del piccolo schermo.

– Quando viveva a Londra ha iniziato a cucinare, mentre prima era abituata a mangiare a casa dei suoi.

-Alessandra è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove condivide numerosi scatti, ma anche citazioni e aforismi.

– Alessandra Mastronardi e la sorella Gabriella Mastronardi sono persino state coinvolte in uno spiacevole “incidente”. Un uomo originario di Torino si è trasformato da fan di Alessandra, a stalker di Gabriella. L’ossessione dell’uomo diventò un incubo per la ragazza, che si ritrovò tempestata di chiamate, sms e persino minacce di morte.

Ma perché Gabriella? La sua colpa fu semplicemente quella di aver risposto al telefono di casa: la sua voce bastò allo stalker, che inizialmente voleva parlare con l’attrice dei Cesaroni, per far nascer una nuova ossessione. L’uomo, infine, fu accusato e incarcerato.

-Mentre frequentava il Liceo aveva già girato lo spot di una marca di latte. Per questo motivo, veniva soprannominata Fresco Blu, come il prodotto.

– Ha dichiarato di non amare le sue gambe, la parte del corpo che apprezza meno, perché, a suo dire, corte e sproporzionate.

-Ha svelato di aver realizzato uno dei sogni del padre: fargli incontrare Woody Allen, quando Alessandra lavorava con lui.

– Quando ha conosciuto Vinicio Marchioni sul set di Romanzo Criminale, all’inizio veniva guardata con un certo snobismo dall’attore, per via della sua precedente esperienza in tv con i Cesaroni. La cosa non ha però impedito a due di innamorarsi e di vivere una storia d’amore.

– Per calarsi nei panni di Carla Fracci, la grandissima artista orgoglio italiano nel mondo, Alessandra ha rivelato di aver subissato di domande la ballerina, prima della sua scomparsa. “La prima volta che ho parlato su Zoom con la signora Fracci le ho fatto mille domande: ricordo che il regista, Emanuele Imbucci, gesticolava per dirmi: «Meno, meno!». Avevo un’ansia da prestazione incredibile, e ce l’ho tutt’ora. Volevo che fosse fiera del messaggio che stavamo mandando attraverso la sua storia”, ha detto a Io Donna.

Dove vive Alessandra Mastronardi?

Per qualche anno, dal 2016 e probabilmente fino al 2020, ha vissuto a Londra, nel quartiere di Notting Hill. Oggi, invece, vive a Roma, la sua città, quando non deve spostarsi altrove per lavoro. Per un periodo ha pure vissuto in America.

