Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Gianpaolo Sannino, il dentista con cui Alessandra Mastronardi ha ritrovato la felicità.

Giampaolo Sannino è il compagno della celebre attrice Alessandra Mastronardi. I due sono usciti allo scoperto a dicembre 2022, in occasione della Prima della Scala: l’attrice era reduce dalla rottura dopo quattro anni con Ross McCall. Scopriamo cosa c’è da saper sul dentista che l’ha fatta capitolare.

Chi è Gianpaolo Sannino: biografia e carriera

Gianpaolo Sannino è un dentista che lavora e vive nella Capitale. Non si conoscono molte informazioni sulla sua carriera o sulla sua formazione anche perché a differenza di Alessandra Mastronardi non fa parte del mondo dello spettacolo. Sappiamo che come la fidanzata ha origini campane, in particolare di Salerno, e che ha quattro anni in più della compagna, quindi dovrebbe essere nato indicativamente nel 1982.

Si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Roma Tor Vergata nel 2006, ottenendo un Dottorato di ricerca in Scienze odontostomatologiche.

Gianpaolo, come da descrizione dei suoi profili social, lavora in Almamedica, uno studio di medicina e odontoiatria, a Roma, anche se nell’intervista rilasciata da Alessandra nel 2023 l’attrice afferma che l’uomo avrebbe avviato un suo studio medico.

Gianpaolo Sannino: la vita privata

Il dentista ha sempre vissuto la sua vita privata lontano dai riflettori e proteggendo la sua privacy. Lui e l’attrice Alessandra Mastronardi nel dicembre del 2022 sono usciti allo scoperto durante la prima della Scala. Non conosciamo molto del privato di Gianpaolo prima dell’attrice, ma una cosa sì: Alessandra Mastronardi ha raccontato che lei e il fidanzato si erano conosciuti quando avevano 15 anni prima di ritrovarsi. Lui è stato il primo amore per lei: negli anni si sono rincorsi fino a ritrovarsi, a quanto pare nel 2021.

A quel tempo la Mastronardi aveva 20 anni: “Io avevo finito di girare i Cesaroni, Gianpaolo, che ha quattro anni più di me, invece era venuto a Roma per studiare Medicina alla Sapienza. Un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: ‘Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare’. E me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui: solo che eravamo giovani, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui ma è stato irremovibile”.

Una coppia felice che nell’aprile del 2023 ha annunciato le nozze, programmate per il luglio successivo in Campania. La magica serata della proposta l’ha raccontata Alessandra a Vanity Fair: “Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile Anni ’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando. Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”.

Chi è Alessandra Mastronardi, la compagna di Gianpalo Sannino

La conosciamo soprattutto per aver vestito i panni di Eva nella celebre fiction Mediaset I Cesaroni. Quel personaggio le ha dato una grandissima notorietà, e da lì Alessandra – nata a Napoli il 18 febbraio 1986 – ha iniziato la sua scalata. Ha recitato, tra le altre, ne I Medici, è stata la protagonista femminile di L’Allieva, con Lino Guanciale e ha prestato il volto a Carla Fracci nell’omonima produzione rai.

Prima di Gianpaolo, è stata legata sempre ad attori. Gli italiani Vinicio Marchioni e Marco Foschi, l’inglese Liam McMahon e lo scozzese Ross McCall, con cui la storia è terminata nel 2020 dopo quattro anni.

Le curiosità su Gianpaolo Sannino

-Ha un profilo Instagram ma privato.

-Schivo e riservato, Alessandra ha confessato che nella prima uscita pubblica Gianpaolo era terrorizzato. “Mi ha maledetto, perché, da riservato quale è, era agitato. Io gli dicevo di rilassarsi. Lui: “Ma rilassati cosa?! Alla nostra prima uscita mi porti in un posto con il presidente della Repubblica?”.

È stato molto divertente vederlo in difficoltà”, ha detto a Vanity Fair.

