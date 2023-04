Da conduttore a protagonista dei principali reality show di Mediaset: tutto quello che c’è da sapere su Marco Predolin.

Volto delle reti Fininvest (oggi Mediaset) negli anni Ottanta, Marco Predolin è un conduttore tra i più amati. Per lungo tempo allontanatosi dal piccolo schermo, si è poi dedicato prima alla radio e poi alla ristorazione, diventando un abile imprenditore del settore. Il richiamo della televisione, poi, lo ha portato a partecipare a importanti reality: ha varcato la soglia della casa del Grande Fratello Vip nel 2017 e poi eccolo in Honduras nel 2023 per prendere parte a L’Isola dei famosi.

La biografia e la carriera di Marco Predolin

Nato a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, il 26 marzo del 1951 sotto il segno dell’Ariete, Marco Predolin ha iniziato a lavorare per alcuni emittenti radiofoniche locali. Il debutto come conduttore è avvenuto nel 1979 con un programma dedicato ai bambini su Tele Montecarlo.

Il vero successo nei panni di presentatore, però, è arrivato grazie all’arrivo sulle reti Fininvest per cui Predolin ha condotto programmi di grande successo come M’ama non m’ama, il Gioco delle coppie o Una rotonda sul mare, al fianco di Red Ronnie.

Agli inizi degli anni Novanta è passato in Rai per condurre alcune rubriche ma, proprio in quel periodo, ha iniziato a diventare bersaglio di una serie di fake news che parlavano di sue presunti morti o di un ricovero in ospedale per AIDS. Predolin annunciò, quindi, di voler intraprendere azioni legali e decise di ritirarsi dal mondo dello spettacolo.

Nel 2004 è tornato in tv per prendere parte al reality di Rai 2 La talpa, nel 2017 è stato uno dei concorrenti del Gf Vip (dopo poche settimane venne squalificato per bestemmia), e nel 2023 è stato scelto per il cast del’Isola dei Famosi.

Nel 2016 era stato conduttore radiofonico del programma Pane, amore e zeta su Radio Zeta.

La vita privata di Marco Predolin

Marco Predolin si è sposato dal 2019 con Laura Fini, donna sconosciuta al mondo dello spettacolo che lavora insieme a lui nel ristorante di Porto Rotondo. Prima di incontrare l’attuale moglie, il conduttore è stato sposato due volte ed è padre di tre figli: Alan, Gilda e Bianca.

Tra le donne che sono state al suo fianco c’è anche Michelle Hunziker, con cui ebbe una relazione prima che quest’ultima diventasse famosa.

Chi è la moglie di Marco Predolin, Laura Fini

Donna completamente estranea al mondo dello spettacolo, Laura Fini ha conosciuto Marco Predolin durante una cena tra amici nel ristorante del conduttore. Da quel momento i due sono stati inseparabili, sono convolati a nozze nel 2019 e Laura è entrata anche in affari con il marito occupandosi della gestione de Il Pirata.

Quanto guadagna Marco Predolin

Sui guadagni di Marco Predolin non si hanno molte informazioni ma il cachet per la partecipazione, nel 2017, al GF Vip può essere stimato in circa 5000 euro a settimana.

Dove vive Marco Predolin

Non si sa dove viva precisamente Marco Predolin: non si hanno informazioni certe sulla sua residenza o sulla casa che condivide con la moglie Laura. Essendo la sua attività, però, in Sardegna, è logico aspettarsi che lì trascorra la maggior parte del suo tempo.

5 curiosità su Marco Predolin

– Alle elezioni del 2011 si è candidato nella lista a sostegno della candidatura a sindaco di Letizia Moratti, ma ha raccolto solo 13 voti di preferenza

– Ha fondato la Predo Band con cui si è esibito su tutto il territorio nazionale

-Ha scritto i libri Chi non muore si rivede e Sfigati, manuale di autodiagnosi

– Nel 2010 ha aperto un ristorante a Porto Rotondo, in Sardegna.

– Il suo profilo Instagram conta migliaia di followers

