Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Antonella Clerici: dalle liti ai programmi televisivi, passando per la sua vita privata!

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo. Protagonista indiscussa dei palinsesti Rai, ha cominciato dal calcio per poi passare… alla cucina! Dalla vita privata – la storia col padre di sua figlia e quella attuale – alla vita professionale, ecco cosa c’è da sapere su Antonella Clerici.

Chi è Antonella Clerici: la scheda

Nome e cognome: Antonella Clerici

Data e luogo di nascita: 6 dicembre 1962, Legnano

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Conduttrice tv

Marito: Vittorio Garrone

Genitori: Franca e Giampiero Clerici

Sorella: Cristina Clerici

Ex fidanzato: Eddy Martens

Social: Instagram

Antonella Clerici

Antonella Clerici: biografia e carriera

Milanese di nascita, Antonella è figlia di Franca e Giampiero e ha una sorella, Cristina.

Per il pubblico di casa Rai è il volto di E’ sempre mezzogiorno, il “fratello” di La prova del cuoco, programma che la conduttrice ha portato al successo, prima di lasciarlo in favore di Elisa Isoardi. Una situazione che la fece soffrire molto perchè non prese lei la decisione di fermarsi, come rivelò in seguito.

“Sicuramente mi ha fatto soffrire Elisa Isoardi, ma non per colpa sua, […] Chi avrebbe detto di no? Nessuno. Però io soffrii molto perché avevo appena avuto la mia bambina, pensavo di ritornare a lavorare a La Prova del Cuoco e invece ci fu un veto…”, raccontò a L’Intervista di Maurizio Costanzo.

La immaginiamo ormai alla conduzione di varietà o programmi di intrattenimento, in realtà Antonella, dopo gli esordi come annunciatrice a Telereporter, ha lavorato per diversi programmi sportivi. Dribbling, Domenica Sprint, Oggi sport. Dopo una parentesi in Mediaset ritorna in Rai e da lì è un susseguirsi di successi. Ha condotto Ti lascio una canzone (il programma che ha lanciato Il Volo), Portobello, Sanremo Young, Il treno dei desideri, The Voice Senior.

In carriera ha anche presentato come co-conduttrice il Festival di Sanremo per tre volte: nel 2015, nel 2010 e nel 2020.

Antonella Clerici, la vita privata

In passato ha avuto una liaison sentimentale con il collega Massimo Giletti. A Oggi il conduttore televisivo ha rivelato che la loro relazione si sarebbe chiusa per via del desiderio di Antonella Clerici di formare una famiglia, desiderio da lui non corrisposto: “Dopo un anno, come ogni donna, Antonella che non era più una ragazzina desiderava una famiglia, un figlio, e io cominciai a stare male“.

Antonella Clerici è stata sposata due volte: la prima con il giocatore di basket Giuseppe Motta, la seconda con il produttore discografico Sergio Cossa.

Nel 2007 inizia una relazione con Eddy Martens. I due si conoscono in Marocco quando l’uomo (di 13 anni più giovane) era animatore turistico. Dopo 2 anni di relazione da lui ha la sua desideratissima prima (e unica) figlia, Maelle. La relazione con Martens si conclude nel 2016 a causa di un presunto tradimento da parte dell’uomo: le foto di Chi lo immortalano in atteggiamenti intimi con una ragazza.

Dopo la fine della relazione (non si sono mai sposati) è seguita una piccola querelle mediatica, a colpi di dure parole rilasciate ai media. Ad esempio, a Chi, Mertens disse: “Quanto Antonella ha svelato il nostro amore, sono stato bersaglio di critiche indegne, al limite del razzismo. Quando mi ha portato in TV per lavorare con lei, ho subito un linciaggio mai visto. Sono stato messo alla berlina anche da lei perché sono nato e cresciuto povero. Questa mia condizione mi ha reso un facile bersaglio“.

Nel 2016 inizia una relazione con Vittorio Garrone. Antonella Clerici oggi convive con l’imprenditore ed è più innamorata che mai.

Chi è il compagno di Antonella Clerici, Vittorio Garrone?

Vittorio Garrone è un’imprenditore di successo nel campo della telefonia e del petrolio: con i fratelli è proprietario dell’ERG (acronimo – appunto – di Edoardo Raffinerie Garrone). Prima di Antonella è stato sposato con una donna – conosciuta in Sud America – che gli ha dato 3 figli: Beatrice, Luca e Agnese.

3 curiosità su Antonella Clerici

– Con Mara Venier avrebbe avuto un rapporto molto conflittuale: durante la conduzione di Domenica In hanno litigato spesso.

– Per la conduzione di Sanremo 2005 (affiancò Paolo Bonolis) ha indossato un abito di Gay Mattiolo rosa e con una gonna molto voluminosa. I look appariscenti della conduttrice si sono attirati molte critiche sul web, ma lei ha sottolineato in più di un’intervista di amare gli outfit scenici!

– Nel gennaio 2018 è scomparso il suo cane, un labrador di nome Oliver. Sul suo profilo Instagram Antonella Clerici ha scritto un dolce post a lui dedicato: “Sei stato uno straordinario compagno di vita. Con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa e per me sei stato il mio primo figlio. […] Ti porterò sempre nel mio cuore, non ti dimenticherò mai”. Oliver rimane nel cuore, ma ci sono anche Argo, Pepper e Simba in famiglia.

Dove vive Antonella Clerici con il compagno?

Milanese di nascita e romana d’adozione Antonella Clerici, oggi vive in Piemonte, nella Tenuta Basini, dove il suo compagno alleva cavalli. La casa di Antonella Clerici si trova ad Arquata Scrivia ed è il perfetto mix di stile country e colori della terra, immersa nella quiete della campagna.

Un ampio prato e una piscina dove Maelle ama giocare con la mamma sono i protagonisti degli esterno. Per quanto riguarda gli interni, invece, tutto fa pensare ad una casa accogliente, pensata per rilassarsi.

Quanto guadagna Antonella Clerici?

Secondo un’indagine di Il Giornale, la presentatrice (sotto contratto Rai) percepirebbe un assegno da un milione e mezzo di euro l’anno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG