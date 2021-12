In una nuova intervista, Antonella Clerici ha parlato del suo passato in Rai e delle difficoltà che ha dovuto superare nel suo lavoro.

Nel corso della sua carriera Antonella Clerici ha dovuto superare tanti momenti difficili e in un’intervista con il settimanale Chi ha parlato di quando in Rai venne allontanata perché incinta di Maelle, la sua amata figlia.

Il momento legato alla sua maternità non lo dimenticherà mai, anche perché in quel periodo la Rai la cacciò da “La prova del cuoco”, il programma di cucina che la Clerici conduceva da anni: “Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare Unomattina, andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare La prova del cuoco. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori”

Nonostante quel momento così duro e difficile, che la tenne lontana dalla tv per un po’, Antonella Clerici è sempre tornata con il sorriso, affrontando tutti gli ostacoli dando sempre il meglio per la sua carriera: “Sono come l’araba fenice, sono una maestra di seconde possibilità. Se qualcuno mi mette da parte, sono stimolata a dare il meglio”

Ad oggi, Antonella Clerici continua ad essere una delle conduttrici italiane più amate della tv, conducendo The Voice Senior e È sempre Mezzogiorno, due programmai di punta di Rai 1.

