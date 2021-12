Si parla di nuovo di crisi tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales: ieri sera lei è stata vista ancora una volta senza il suo compagno. Si sono allontanati davvero?

Il gossip non dorme mai: ieri sera è stata avvistata Rocìo Munoz Morales senza Raoul Bova, a una serata importante a cui erano invitati entrambi. Era la prima edizione di Cinemagia Awards, tra gli ospiti previsti anche Raoul e Rocio ma l’attore non si è visto.

Durante la serata, sembra che Rocìo non abbia detto nulla sull’assenza del suo compagno, non ha dato nessuna giustificazione per lui. Ovviamente, i pettegolezzi non tardano a diffondersi, subito si è pensato a una crisi tra i due.

C’è chi pensa a un problema di salute per Raoul Bova, che all’ultimo momento lo avrebbe bloccato, chi invece parla di discussioni tra i due. Un’assenza improvvisa e strana, visto che ad essere premiato durante la serata di Gala era anche l’attore italiano. Che sia successo qualcosa di grave con Rocìo?

Questa ipotesi potrebbe essere veritiera, in quanto si parla di una crisi tra i due da un po’ di tempo, visto che non si vedono insieme da parecchio.

La loro storia d’amore ha attraversato momenti difficili, tutti superati grazie al loro grandissimo amore. Per i due attori non è stato semplice andare avanti, quando in tanti davano ad entrambi la colpa della fine del matrimonio tra Raoul e Chiaro Giordano. Poi sono arrivate le due bellissime figlie, Alma e Luna, e il loro legame è diventato ancora più forte e bello. Aspettiamo di sapere dai diretti interessati se la loro storia è ancora in piedi.

