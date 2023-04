Stile country immerso nella campagna piemontese: ecco la casa di Antonella Clerici ad Arquata Scrivia! Scopriamone i dettagli!

Antonella Clerici ha coronato il suo sogno di pace e tranquillità costruendo la sua casa nella campagna piemontese, dove vive con il suo compagno Vittorio Garrone e con sua figlia Maelle. La villa, situata ad Arquata Scrivia, mescola lo stile country con il verde e il marrone della zona, dando un senso di relax e di lontananza dalla frenesia quotidiana della città.

Era stata proprio la Clerici a desiderare una casa così, e dopo il termine dei suoi impegni nelle mattine di Rai 1 ha deciso di costruirsela. Ma scopriamo di più sulla dimora anche grazie alle foto che la presentatrice posta sul suo account Instagram.

La casa di Antonella: comfort e relax familiare

Gli esterni dell’abitazione sono immersi e circondati dal verde della campagna. E cosa c’è di meglio che fare un bel picnic sul prato con il proprio cane Argo?

Tutto nella dimora di Antonella dà un’idea di relax e di vicinanza con la propria famiglia. Infatti come si può vedere la conduttrice è molto spesso ritratta con il compagno Vittorio e con la figlia Maelle, avuta dall’ex marito Eddy Martens, anche in piscina.

Gli interni della casa di Antonella Clerici

Invece per quanto riguarda gli interni, Antonella predilige uno stile country che si mescola con il comfort di una casa accogliente. Da questo punto di vista possiamo vedere come anche il suo cane Argo può stare comodo sul duo divano.

Ma allo stesso modo anche Antonella non disdegna di stare spaparanzata nel proprio soggiorno con in mano un bel libro per passare al meglio una giornata di relax (sempre e rigorosamente in compagnia di Argo).

Non c’è che dire, la bionda conduttrice è decisamente felice tra le mura di casa… e anche nella campagna circostante!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG