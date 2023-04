App documenti e pagamenti per la Pubblica amministrazione: le più utili da scaricare e utilizzare sul proprio smartphone.

La Pubblica amministrazione italiana, per anni rimasta apparentemente indietro, sta facendo grandi passi in avanti dal punto di vista tecnologico. Lo dimostra non solo la nascita di strumenti importanti come lo SPID, ma anche e soprattutto una serie di applicazioni di estrema utilità per tutti i cittadini alle prese con la necessità di entrare in possesso di documenti. Se stai cercando le app più utili per documenti e pagamenti inerenti la Pubblica amministrazione, proviamo in questo articolo a fornire un elenco delle più importanti in assoluto, quelle che non dovrebbero mancare nello smartphone di ogni cittadino italiano.

Le migliori app per la Pubblica amministrazione

Partiamo da IO, l’app che racchiude al suo interno tutto che riguarda l’ambito della Pubblica amministrazione. Con quest’app è possibile effettuare pagamenti verso gli enti pubblici, tramite il sistema pagoPA, ma è possibile anche ottenere, tramite notifica, tutte le informazioni sulle novità inerenti in servizi proposti dalle PA.

App telefono pubblica amministrazione

Altra app molto importante, scaricata da milioni di italiani, è Poste ID. Essendo proprio Poste il provider più scelto dagli italiani per lo SPID, anche l’app inerente è diventata una delle più utilizzate in ambito Pubblica amministrazione. A cosa serve? A permettere di fare il proprio accesso a ogni tipo di servizio senza bisogno di inserire username e password, ma facendo affidamento solo al QR Code o tramite riconoscimento facciale.

C’è poi Equiclick, applicazione che permette di accedere alla gran parte dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate. Senza autenticarsi è possibile pagare online cartelle/avvisi e Rav, essendo la piattaforma collegata a pagoPA. Se ci si autentica, invece, si possono visualizzare documenti saldati e da saldare, con importo aggiornato e dettagli dei tributi. Tramite l’app in questione è dunque possibile tenere sotto controllo la propria vita fiscale, attraverso anche opzioni particolari come la funzione “Se mi scordo“, un servizio che fornisce avvisi su cartelle, scadenze e pagamenti anche tramite SMS o e-mail.

E continuiamo con Anagrafe digitale, che non è veramente un’applicazione, ma una piattaforma digitale a cui accedere anche tramite smartphone. Tramite questa piattaforma i cittadini hanno la possibilità di consultare i dati anagrafici e anche di richiedere le autocertificazioni sostitutive dei certificati, o di chiedere la rettifica di dati errati o da cambiare, ad esempio la dichiarazione per cambiare residenza.

Altre app utili

Tra le altre applicazioni di grande utilità, soprattutto per i cittadini muniti di patente, c’è iPatente, software che permette di rimanere collegati alle motorizzazioni e ai servizi offerti da ilportaledellautomobilista.it. Con quest’app è possibile attivare un servizio di notifica che aiuta ad avere contezza delle prossime scadenze, di eventuali variazioni di punteggio, delle infrazioni commesse, ma anche di verificare lo stato della propria revisione e la lavorazione delle pratiche in corso.

Continuiamo con il Fascicolo sanitario elettronico, strumento che permette di tracciare completamente la propria storia e la propria vita sanitaria. Un software che contiene l’intera storia clinica di ogni cittadino, con referti, prescrizioni e altre informazioni utili per medici e pazienti. Infine, concludiamo con l’app dell’Unità di crisi del ministero degli Esteri, utile per poter avere a portata di mano i servizi di Viaggiaresicuri.it e Dovesiamonelmondo.it. Attraverso questa applicazione è possibile avere tutte le informazioni necessarie per viaggiare in sicurezza, registrando anche i propri trasferimenti all’estero in pochi clic e ricevendo aggiornamenti in tempo reale su ogni cambiamento dal punto di vista delle regole del singolo Stato.

