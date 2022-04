Scopriamo cosa c’è da sapere su Cristina Clerici, sorella minore della celebre conduttrice Antonella Clerici.

Antonella Clerici ha più volte parlato dello speciale legame tra lei e sua sorella, Cristina Clerici, che da sempre è la sua più grande confidente. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sorella della conduttrice e sul loro speciale rapporto.

Chi è Cristina Clerici: la carriera

Cristina Clerici (Nata a Legnano, in Lombardia, il 30 agosto 1967, sotto il segno zodiacale della Vergine) è la sorella minore della conduttrice Antonella Clerici. Di lei non si sa molto per quanto riguarda la carriera, ma è noto che sia un’affermata psicologa.

Cristina Clerici: la vita privata e il rapporto con la sorella

Cristina Clerici ha sempre vissuto la sua vita privata stando lontana dal mondo dei riflettori e per questo su di lei non sono note molte informazioni. Antonella Clerici ha confessato però di avere un ottimo rapporto con sua sorella, che sarebbe legatissima anche a sua figlia, Maelle. “Lei è più piccola di me di quattro anni, ma è quella che forse è più saggia. Ci sentiamo almeno due volte al giorno, da quando poi c’è Maelle lei, non avendo figli, è la sua bambina, quindi almeno una volta ogni quindici giorni viene a Roma”, ha dichiarato a Chi la conduttrice, e ancora: “Non avendo più la mamma, con cui avevo un grande rapporto conflittuale, e avendo un rapporto molto affettuoso con mio papà, forse il rapporto più stretto in assoluto, cioè la mia confidente, è mia sorella: è anche la mia prima critica, mia sorella è un po’ la mia coscienza!”

Cristina Clerici abita a Milano, mentre la conduttrice abita a Alessandria.

Cristina Clerici: le curiosità

– Lei e sua sorella Antonella sono molto diverse, a partire dai capelli: Cristina è infatti castana, mentre la conduttrice ha una folta chioma bionda.

– Antonella Clerici ha confessato a Chi che sua sorella farebbe finta di non conoscerla quando le sue clienti noterebbero la loro somiglianza: “Quando qualche cliente le chiede se per caso è mia sorella, perché magari nota delle somiglianze lei finge di non conoscermi. È molto severa e mi critica sempre, ma sono ovviamente sono critiche costruttive”.

– Ama leggere.

– Su Instagram sono presenti numerose foto dei suoi viaggi in giro per il mondo.

