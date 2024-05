Su Rai 1 arriva L’uomo che ha connesso il mondo, la fiction su Guglielmo Marconi: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Si intitola L’uomo che ha connesso il mondo ed è una delle tante novità per questo 2024 nel panorama della serie TV della Rai. La miniserie dedicata a Guglielmo Marconi: scienziato, inventore, vincitore del Premio Nobel per la fisica e molto altro. La Rai ha deciso di dedicargli una miniserie in due puntate, in onda consecutivamente: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a L’uomo che ha connesso il mondo, da quando arriva sul piccolo schermo al cast e la trama.

L’uomo che ha connesso il mondo: quando esce in TV

Ma quando arriva in TV L’uomo che ha connesso il mondo? Abbiamo detto in precedenza che la miniserie è composta da due soli episodi, il primo andrà in onda lunedì 20 maggio, il secondo martedì 21 maggio 2024. Entrambi gli episodi verranno trasmessi su Rai 1 in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa.

Stefano Accorsi

L’uomo che ha connesso il mondo: le anticipazioni e la trama della fiction

Abbiamo detto che il protagonista principale di L’uomo che ha connesso il mondo è Guglielmo Marconi, ma la serie TV non ripercorrerà tutta la sua storia ma solamente l’ultimo sul anno di vita. La fiction è ambientata nel 1937 (l’inventore bolognese è morto il 20 luglio del 1937 a Roma a 63 anni a causa di un attacco cardiaco).

L’Italia nel 1937 è un paese sotto la dittatura fascista, l’inventore vive uno stato di crisi interiore, la sua fede nella scienza come strumento di progresso per tutta l’umanità si scontra con ciò che sta accendendo nel mondo intorno a lui, le tensioni sempre più profonde tra i vari stati. E poi c’è il suo rapporto con Mussolini, una volta di reciproca convivenza ma ora sempre più difficile.

L’uomo che ha connesso il mondo: il cast della fiction

A vestire i panni di Guglielmo Marconi in L’uomo che ha connesso il mondo è Stefano Accorsi. Nel cast della fiction troviamo poi anche Cecilia Bertozzi nei panni della moglie Maria Cristina, Carolina Maichelangeli è invece la figlia Elettra. Tra i protagonisti c’è poi Fortunato Cerlino, che interpreta il ruolo di Benito Mussolini.