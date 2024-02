Ecco tutto quello che c’è da sapere su Emily in Paris 4: dalla data di uscita su Netflix alle anticipazioni sulla trama.

Il conto alla rovescia per Emily in Paris 4 è in realtà cominciato da diverso tempo. Anche perché sono passati due anni da quando su Netflix sono usciti gli episodi della terza stagione e, finora, non si era mai dovuto attendere così tanto tempo vedere i nuovi. Le tre precedenti stagioni sono infatti sempre uscite a distanza di un anno l’una dall’altra. Non perdiamo allora altro tempo e vediamo tutto quello che c’è da sapere riguardo a Emily in Paris 4.

Quando inizia Emily in Paris 4? La data di uscita su Netflix

La data esatta di uscita degli episodi di Emily in Paris 4 su Netflix non è ancora stata annunciata, quel che è noto comunque sarà nella parte finale dell’anno, con ogni probabilità a dicembre del 2024. Si attendono ora comunicazioni più precise a riguardo da parte della piattaforma streaming.

Lily Collins

Emily in Paris 4: le anticipazioni sulla trama

Per quanto riguarda la trama di Emily in Paris 4, qualche anticipazioni su ciò che vedremo nei vari episodi l’ha data il creatore della serie TV, Darren Star, nel corso di un’intervista rilasciata a T Guide: “La stagione 4 esplorerà le relazioni, sia quelle personali che quelle di lavoro, tra i protagonisti della serie Netflix. Emily lavorerà ancora con Alfie, Gabriel e Camille. E quei rapporti di lavoro saranno davvero carichi di conflitti emotivi”.

Ma tra ciò che si è saputo riguardo ai nuovi episodi, c’è anche che la protagonista arriverà in Italia e trascorrerà qualche giorno di vacanza a Roma. E chissà se incontrerà un nuovo amore dopo la fine della relazione con Alfie avvenuta nella terza stagione.

Emily in Paris 4: il cast della serie TV

Come detto in precedenza è Lily Collins la protagonista di Emily in Paris 4. L’attrice interpreta una giovane esperta di marketing americana che viene trasferita per lavoro a Parigi. Nel cast delle serie TV troviamo poi anche Philippine Leory-Beauliau, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat, Kate Walsh, William Abadie, Aranud Viard e Charles Martins.