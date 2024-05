Ecco dove vedere l’Eurovision 2024 in streaming e in TV per non perdersi nessuna esibizione dei vari cantanti in gara.

Uno degli appuntamenti musicali più attesi in tutta Europa è, come ogni anno, l’Eurovision 2024. Artisti provenienti da tutte le nazioni del Vecchio Continente si esibiscono e si sfidano attirando l’interesse di milioni e milioni di persone collegate da tutti i Paesi. A rappresentare l’Italia in questa edizione, come è noto, è Angelina Mango con la sua La noia, la canzone con cui ha vinto al Festival di Sanremo lo scorso febbraio. Ma vediamo ora dove vedere l’Eurovision 2024 in streaming e in TV.

Dove vedere l’Eurovision 2024 in streaming e in TV

Ovviamente non può certo mancare la copertura televisiva di un evento così importante e così tanto seguito come lo è l’Eurovision Song Contest: a seguirlo ci sono milioni di persone di varie nazioni ed è quindi normale che le Tv di tutta Europa trasmetteranno in diretta TV quella che è la più importante kermesse musicale del Vecchio Continente.

Eurovision 2024, la Malmo Arena

Dove si può quindi vedere l’Eurovision 2024 in TV? Sono i canali Rai a trasmettere in diretta l’evento. Le due semifinali (la prima è martedì 7 maggio, la seconda giovedì 9 maggio) si possono vedere in prima serata, a partire dalle ore 21.00 (fino alle 23.20 circa), su Rai 2. Invece, la finale dell’Eurovision 2024 (in programma sabato 11 maggio) in diretta TV è trasmessa come sempre dalla rete ammiraglia della Rai, ovviamente Rai 1 con il commento di Mara Maionchi e di Gabriele Corsi.

Ma l’Eurovision 2024 in streaming si può vedere? Anche in questo caso la risposta è affermativa. Come tutti i programmi in onda sui canali Rai, anche l’Eurovision 2024 può essere viste

E dove si può vedere l’Eurovision 2024 in streaming e in diretta? Ovviamente su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai (completamente gratuita) a cui si può accedere da computer, Smart TV, smartphone e tablet o tramite l’apposita App oppure collegandosi semplicemente al sito.