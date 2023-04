Ecco quali sono le location di Villetta con ospiti, la commedia noir, come l’ha definitva il regista, con protagonista Marco Giallini.

Villetta con ospiti è “una commedia noir”. Così il regista Ivano De Matteo ha definito il suo film in cui i protagonisti sono i componenti di una famiglia alto-borghese del Nord Italia la cui vita viene completamente stravolta in appena 24 ore. Il film è uscito nel 2020 e il regista ha potuto contare su un cast composto da alcuni dei più apprezzati attori e apprezzate attrici del panorama italiano. Vediamo ora quali sono le location di Villetta con ospiti.

Villetta con ospiti: le location del film

La location principale di Villetta con ospiti è, come è facile immaginare, la villa nella quale è ambientata gran parte della storia e che è anche citata nel titolo. Nonostante il film sia ambientato nel nord-est, la villa in questione si trova da tutt’altra parte, in via di Villa Grazioli 20 a Grottaferrata, in provincia di Roma.

Marco Giallini

Tutte le altre riprese sono state effettuate in Veneto, per la precisione a Bassano del Grappa, comune in provincia di Vicenza famoso per le battaglie che si sono combattette durante la prima guerra mondiale.

La scena della festa di paese è stata girata sul sagrato del Duomo in Piazza Castello. Quella che viene presentata come la Cantina Tamarin, l’azienda vinicola intorno alla quale ruotano le storie dei vari protagonista, è in realtà Casa Batania, un ricovero di suore. Tra le location del filmtrovmao poi il Bar Danieli e Piazza Libertà.

Villetta con ospiti: il cast del film

Il protagonista principale di Villetta con ospiti è Marco Giallini, che veste i panni di Giorgio. Nel cast del film troviamo poi anche Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc, Cristina Flutur, Bebe Storti e Vinicio Marchioni.

