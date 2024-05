Ecco la scaletta con l’ordine di esibizione di tutti i cantanti della seconda semifinale dell’Eurovision 2024 in programma giovedì 9 maggio.

All‘Eurovision 2024 arriva il momento di Angelina Mango e della sua La noia. La vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo è una delle protagoniste della seconda semifinale, quella di giovedì 9 maggio: la sua partecipazioni alla finale non è comunque in discussione, così come gli altri Big Five (sono Big Five i cantanti di Italia, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna) e l’artista della nazione organizzatrice, in questo caso la Svezia, è infatti già qualificata alla serata finale. Vediamo ora quando canterà Angelina Mango.

Eurovision 2024: la scaletta della puntata di giovedì 9 maggio

Vediamo ora qual è la scaletta con l’ordine di esibizione di tutti gli artisti nella seconda puntata dell’Eurovision 2024. Angelina Mango salirà sul palco per sedicesima.

Angelina Mango

1) Malta – Sarah Bonnici ‘Loop’

2) Albania – Besa ‘Titan’

3) Grecia – Marina Satti ‘Zari’

4) Svizzera – Nemo ‘The Code’

5) Repubblica Ceca – Aiko ‘Pedestal’

6) Prima esibizione Big Five: Francia – Slimane ‘Mon amour’

7) Austria – Kaleen ‘We Will Rave’

8) Danimarca – Saba ‘Sand’

9) Armenia – Ladaniva ‘Jako’

10) Lettonia – Dons ‘Hollow’

11) Seconda esibizione Big Five: Spagna – Nebulossa ‘Zorra’

12) Marino – Megara ’11:11′

13) Georgia – Nutsa Buzaladze ‘Fire Fighter’

14) Belgio – Mustii ‘Before the Party’s Over’

15) Estonia – 5miinust e i Puuluup ‘(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi’

16) Terza esibizione Big Five: Italia – Angelina Mango ‘La noia‘

17) Israele – Eden Golan ‘Hurricane’

18) Norvegia – Gåte ‘Ulveham’

19) Paesi Bassi – Joost Klein ‘Europapa’

Eurovision 2024: la finale

Per quanto riguarda la finale, in programma sabato 11 maggio, non è ancora stata ufficializzata la scaletta, questo perché si attende di conoscere chi saranno tutti gli artisti qualificati e dovrà quindi prima andare in scena anche la seconda semifinale dell’Eurovision 2024.