Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata del 28 febbraio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Un palinsesto a dir poco ricco quello offerto dalla tv italiana nella serata del 28 febbraio. Su Rai 1 è andato in onda il grande evento per i 70 anni della televisione La tv fa 70: una festa ricca di ospiti, filmati di archivio e racconti sui grandi protagonisti del piccolo schermo, condotta da Massimo Giletti, fresco di ritorno in Rai. Diretto avversario è stato invece un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, che piano piano si avvicina alla tanto attesa finale. E, sugli altri canali, fiction di punta e programmi di approfondimento storici, che si sono sfidati per accaparrarsi punti di share. Vediamo nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di mercoledì 28 febbraio 2024.

Massimo Giletti

‘La tv fa 70’ e pure 2 milioni e mezzo: i risultati degli ascolti

I festeggiamenti per il settantesimo anniversario della televisione continuano a coinvolgere il pubblico da casa. La tv fa 70, in onda su Rai 1, ha ottenuto ottimi risultati: il grande viaggio nella storia dei programmi di maggiore successo e dei volti più amati del piccolo schermo – che ha chiamato a raccolta nomi come Pippo Baudo, Amadeus, Paolo Bonolis, Antonella Clerici e Maria De Filippi – è stato visto da 2.511.000 telespettatori. Massimo Giletti è quindi ritornato in Rai totalizzando il 20% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5, che con il suo Grande Fratello ha invece registrato 2.239.000 telespettatori, pari al 16,5% di share. Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto, che ha mantenuto il suo zoccolo duro, pari a 1.855.000 telespettatori e al 10,7% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Il film Taken 3 – L’ora della verità, in onda su Italia 1, ha appassionato ben 1.439.000 telespettatori, raggiungendo il 7,7% di share. Appena dietro, il grande successo targato Rai degli ultimi anni, Mare Fuori 4, che ha registrato 995.000 telespettatori e il 5,7% di share in onda su Rai 2. La7, con la nuova puntata di Una giornata particolare, ha ottenuto 899.000 telespettatori e uno share del 4,9%, mentre Fuori dal coro su Rete 4 ha registrato 670.000 telespettatori e uno share del 4,5%. Ancora, Italia’s Got Talent su Tv8 ha interessato 560.000 telespettatori, pari al 3% di share, e il film Stargate, in onda sulla Nove, ha registrato 320.000 telespettatori, pari all’1,8% di share.