Mare fuori è una delle serie TV più amate degli ultimi tempi, capace stagione dopo stagione di conquistare una fetta sempre più importante di pubblico. Sono tanti coloro che si sono affezionati ai vari personaggi, da Filippo a Carmine, passando per Naditza, Rosa Ricci, Pino, Gaetano, Kubra e Ciro. Se volete vedere gli attori e le attrici che li hanno interpretati, ecco quali sono le serie TV con gli attori di Mare fuori da vedere.

Sopravvissuti: nel cast di Sopravvissuti, fiction Rai disponibile su RaiPlay, sono tantissimi gli attori di Mare fuori possiamo trovare. Uno dei protagonisti è Giacomo Giorgio, il Ciro Ricci di Mare fuori che in questa serie è Lorenzo, uno dei naufraghi protagonisti. E tra i naufraghi c’è anche Tano Russo, personaggio interpretato da Vincenzo Ferrera, il Beppe di Mare fuori.

E poi ancora Pia Lanciotti, che in Mare fuori è Wanda Di Salvo mentre in Sopravvissuti è la poliziotta Anita Clementi, il suo collega Ivan De Santis è invece interpretato da Carmine Recano, ovvero il comandante dell’IPM, Massimo Esposito.

Seppur con un ruolo minore, ha recitato in Sopravvissuti anche Nicolas Maupas, ovvero il Filippo “Chiattillo” protagonista di Mare fuori.

Un professore: Nicolas Maupas è poi anche uno dei protagonisti principali di un’altra fiction Rai, ovvero Un Professore. E’ lui infatti a interpretare il ruolo di Simone Balestra.

La porta rossa: in La porta rossa troviamo invece Carmine Recano ma, oltre al comandante dell’IPM, in questa serie TV ha avuto uno dei ruoli principali Valentina Romani, ovvero la Naditza di Mare fuori. E’ lei infatti una delle grandi protagoniste della serie TV.

Skam Italia: Valentina Romani ha poi recitato anche in un’altra serie TV molto amata, ovvero Skam Italia.

I bastadi di Pizzofalcone: una delle protagonista di I bastardi di Pizzofalcone è invece Carolina Crescentini, ovvero Paola, la direttrice dell’IPM.

