Ecco quali sono le migliori serie TV ambientate a Napoli da vedere in TV e in streaming (e non solo per la splendida città campana).

Napoli è una delle più belle città d’Italia, ricca di storia, di arte, di cultura e di paesaggi naturali che tolgono il fiato. Non è un caso che molti film, fiction e serie TV siano ambientate e girate proprio nel capoluogo della Campania: ce n’è per tutti i gusti e di tutti generi. Vediamo allora quali sono le migliori serie TV, napoletane e non, ambientante nella città campana.

Serie TV ambientate a Napoli

Un posto al sole: è la soap opera italiana di maggiore successo, nonché la più longeva tra tutte quelle prodotte nel nostro Paese. La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996 e da quel momento ha saputo conquistare milioni di italiani.

I bastardi di Pizzofalcone: tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, è una serie TV poliziesca con protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono che lavora proprio a Napoli, nel commissariato di Pizzofalcone.

Alessandro Gassmann

Il commissario Ricciardi: anche è tra le serie TV ambientate a Napoli. Nel 2021 è arrivata su Rai 1 ed è sempre tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. A fare da sfondo alle vicende raccontate nei vari episodi non è la Napoli dei giorni nostri, ma quella degli anni ’30, in pieno ventennio fascista.

Mina Settembre: anche in questo caso si tratta di una serie TV tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. La protagonista è un’assistente sociale che lavora in un consultorio nel centro di Napoli e a interpretarla è Serena Rossi.

Gomorra: ispirata dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, è una della serie TV di maggiore successo tra quelle di Sky. Al centro della storia ci sono boss, spacciatori, killer della camorra. Questa serie TV ha portato al successo attori come Salvatore Esposito e Marco D’Amore.

L’Amica Geniale: è tratta dall’omonima saga letteraria di Elena Ferrante e ha avuto un grande successo in tutto il mondo, non è caso è una delle più apprezzate serie TV ambientate a Napoli. Nel 2020 è andata in onda la seconda stagione, ora si attende la terza.