Ecco quali sono tutti i film e tutte le serie TV in uscita su Disney + a marzo 2024: il catalogo della piattaforma streaming è sempre più ricco.

Le varie piattaforme streaming ogni mese aggiornano i propri cataloghi, con nuovi film e nuove serie TV. E anche in quello di Disney + nel mese di marzo del 2024 non mancheranno nuovi contenuti che gli abbonati potranno edere. Tra le serie TV più attese c’è senza dubbio Nell: Rinnegata, i cui episodi saranno disponibile a partire da giovedì 29 marzo. La protagonista è una giovane donna, nell’Inghilterra del XVIII secolo, che viene ingiustamente accusata di omicidio e si ritrova a diventare la più famosa brigantessa della Gran Bretagna. Gli appassionati delle avventure dei superiori da mercoledì 20 marzo potranno iniziare a vedere la serie TV d’animazione X – Men ’97. Ma c’è grande attesa anche per la docuserie Queens: le regine della natura. Vediamo nel dettaglio tutti i film e le serie TV in uscita su Disney + a marzo 2024.

Disney +, le uscite di marzo 2024: i film e le serie TV

Ecco il calendario completo con tutte le uscite del mese di marzo 2024 su Disney +: tutti i titoli dei film e delle serie TV che a partire da questo mese saranno disponibili per gli abbonati nella piattaforma streaming.

Martedì 5 marzo

Queens: le regine della natura – docuserie

Morte e altri dettagli – serie TV

Mercoledì 6 marzo

Extraordinary, stagione 2 – serie TV

Giovedì 7 marzo

I Simpson, stagione 34 – serie TV

Venerdì 15 marzo

Taylor Swift – The Eras Tour (Taylor’s Version) – film

Martedì 19 marzo

Photographer – docuserie

Mercoledì 20 marzo

X-Men ’97 – serie TV

What We Do In The Shadows, stagione 5 – serie TV

Mercoledì 27 marzo

In Groenlandia con Alex Honnold – docuserie

Giovedì 29 marzo

Madu – film

Nell: Rinnegata – serie TV