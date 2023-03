Mare fuori è uno dei più grandi successi della Rai per quanto riguarda le serie TV. Le varie stagioni, in onda su Rai 2, sono state viste da un numero sempre più alto di spettatori e sono tanti anche coloro che hanno poi recuperato i vari episodi su RaiPlay o su Netflix. Vediamo ora alcune curiosità sulla serie TV.

Nel corso delle varie puntate di Mare fuori assistiamo alla nascita di tante storie d’amore tra le mura dell’IPM ma ce n’è anche una reale che è nata tra due attori della serie TV: Maria Esposito e Antonio Orefice. Lei è l’interprete di Rosa Ricci, che fa la sua comparsa nella seconda stagione ma è la grande protagonista della terza, lui invece è l’attore che veste i panni di Totò. I due si sono conosciuti nel corso delle riprese della stagione 2.

Nella seconda e terza stagione di Mare fuori si conosce meglio la storia di Gaetano “O Pirucchio” e del rapporto con suo padre. Quello che forse non sapete è che gli attori che interpretano questi personaggi sono realmente figlio e padre: Nicolò Galasso e Domenico Galasso.

Forse non l’avete riconosciuta ma tra coloro che hanno prese parte a Mare Fuori 3 c’è anche Chiara Iezzi, ovvero la cantante del duo Paola & Chiara. Interpreta il ruolo della madre della rapper Giulia Crazy J.

L’attore che interpreta il boss Salvatore Ricci, padre di Ciro e Rosa, è Gennaro Della Volpe, meglio conosciuto come Raiz ed è il frontman degli Almamegretta. E’ lui a cantare molte canzoni della serie TV.

La sigla della serie Tv O mar for è diventata un vero e proprio tormentone, a scriverla è stato Matteo Paolillo, ovvero l’attore che nella serie TV interpreta Edoardo Conte, uno dei ragazzi detenuti all’IPM e tra i principali protagonisti della serie TV.

