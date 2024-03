Un giorno in Pretura: Rosa e Olindo, l’ultima sentenza, ecco dove vedere in streaming e in TV il processo per la strage di Erba.

La cosiddetta strage di Erba è uno dei fatti di cronaca nera che ha più sconvolto l’Italia: la sera dell’11 dicembre del 2006: furono barbaramente assassinati Raffaella Castagna, il piccolo figlio Youssef Marzouk, la madre della donna, Paola Galli, e la vicina di casa Valeria Chirubini. L’unico che sopravvisse alla strage fu il marito di quest’ultima, Mario Frigerio. A essere condannati per la strage furono una coppia di vicini di casa: Olindo Romano e Rosa Bazzi che, inizialmente, confessarono il delitto. Con il passare degli anni sono però sorti dei dubbi sulla reale colpevolezza di Olindo e Rosa e il processo potrebbe riaprirsi. Del caso se ne è occupata anche la trasmissione Un giorno in Pretura: vediamo allora dove vedere la puntata “Un giorno in Pretura: Rosa e Olindo, l’ultima sentenza” in streaming e in TV.

Dove vedere “Un giorno in Pretura: Rosa e Olindo” in streaming e in TV

La puntata speciale Un giorno in Pretura: Rosa e Olindo, l’ultima sentenza, va in onda su Rai 3 in prima serata venerdì 1 marzo 2023 a partire dalle ore 21.20 circa. Come sempre il programma è condotto da Roberta Petrelluzzi.

Olindo Romano e Rosa Bazzi

La puntata di Un giorno in pretura su Olindo e Rosa, o meglio sulla strage di Erba, può essere vista anche in streaming. E Dove vedere Un giorno in pretura in streaming? Ovviamente su RaiPlay. Come tutti gli altri programmi, film, serie TV e eventi in onda sui canali Rai, anche le varie puntate di Un giorno in pretura sono disponibili anche sulla piattaforma streaming gratuita della Rai, a cui è possibile accedere da Smart TV, da computer, da smartphone e da tablet.