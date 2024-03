Ecco dove la puntata de Le Iene sulla strage di Erba e la possibile riapertura del processo su Roba Bazzi e Olindo Romano.

Ha avuto un enorme impatto mediatico la puntata speciale de Le Iene sul caso di Rosa e Olindo. L’inchiesta condotta da Antonino Monteleone apre a nuovi clamorosi scenari e, se tutti gli elementi fossero confermati, la storia della strage di Erba potrebbe essere riscritta completamente: i due colpevoli reo confessi, Rosa Bazzi e Olindo Romano, secondo quanto raccolto dal giornalista de Le Iene potrebbero essere in realtà innocenti. Vediamo allora dove vedere la puntata speciale de Le Iene su Rosa e Olindo in streaming.

Dove vedere la puntata de Le Iene su Olindo e Rosa in streaming

La puntata di Inside – Le Iene sulla strage di Erba è andata in onda in TV su Italia 1 ma chi non avesse visto la puntata (o chi volesse rivederla) può farlo in streaming. E dove si può vedere la puntata di Inside – Le Iene su Olindo e Rosa in streaming? Basta collegarsi al sito ufficiale del programma all’indirizzo iene.mediaset.it.

Olindo Romano e Rosa Bazzi

Sul portale sono presenti tutti i vari servizi delle classiche puntate de Le Iene, ma anche quelle dello speciale Inside. Tutti i video possono essere visti in maniera del tutto gratuita: è sufficiente collegarsi al sito.

Ma questo non è l’unico modo per vedere la puntata de Le Iene sulla strage di Erba in streaming: la puntata è infatti caricata anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, la piattaforma dove sono presenti tutti i video dei programmi Mediaset, ma anche le puntate delle varie serie TV e fiction in onda sui vari canali.

Ricordiamo che si può accedere a Mediaset Infinity, in maniera gratuita, tramite qualsiasi tipo di dispotico o collegandosi al sito oppure tramite l’app: da Smart TV, computer, smaprthone o tablet.