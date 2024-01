Su Rai 1 va in onda Rischiatutto 70, omaggio al celebre quiz che Mike Bongiorno condusse dal 1970 al 1974 e che ha fatto la storia della TV.

Sono tanti i programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, uno di quelli che ancora oggi viene maggiormente ricordato e che ha avuto il maggiore successo è stato Rischiatutto. Non è un caso che la Rai, per festeggiare il suo 70° compleanno, abbia deciso di riproporlo in prima serata mercoledì 3 gennaio 2024 su Rai 1 in una versione nuova, condotta da Carlo Conti: Rischiatutto 70. Ma facciamo ora un salto indietro nel tempo e vediamo com’era il quiz e quali sono stati i concorrenti storici e i campioni del quiz che fu condotto da Mike Bongiorno dal 1970 al 1974.

Rischiatutto: il quiz

A ogni puntata di Rischiatutto partecipavano tre concorrenti che inizialmente si sfidavano su una serie di domande a cui dovevano rispondere velocemente, entro 5 secondi. Ogni risposta giusta valeva 25.000 lire.

Mike Bongiorno

I concorrenti passavano poi al secondo gioco, Il tabellone elettronico: i tre concorrenti, ognuno dentro la propria cabina, si sfidavano ognuno scegliendo un argomento a proprio piacimento. Tutti potevano rispondere, prenotando attraverso il pulsante: chi rispondeva esattamente sceglieva l’argomento della domanda successiva.

L’ultima fase del programma era il Raddoppio, nella quale ogni concorrente doveva rispondere a una serie di domande multiple sul proprio argomento scelto. In totale ogni concorrente aveva solo un minuto di tempo per rispondere a tutte le domande. Se rispondeva correttamente il montepremi raddoppiava, altrimenti l’intera cifra veniva persa. Chi riusciva ad accumulare la cifra maggiore diventava il campione.

Rischiatutto: i vincitori e i concorrenti storici

La prima campionessa di Rischiatutto è stata Silvana Guerriero, esperta di musica leggera. Ma quando si parla dei grandi campioni del quiz televisivo, viene certamente alla mente la “Signora Longari”, ovvero Giuliana Longari, grandissima esperta di storia romana che rimase imbattuta dal 7 maggio del 1970, quando vinse la prima puntata, al 16 luglio dello stesso anno.

Tra i grandi campioni di Rischiatutto che sono passati alla storia c’è poi anche col dottor Massimo Inardi, che vinse l’incredibile cifra (per l’epoca) di 48 milioni di lire. Il medico bolognese si distinse anche per aver donato l’intera vincita di una puntata a un bambino che necessitava di un trapianto di reni. Ricordiamo poi tra coloro che hanno vinto di più aria Luisa Migliari e Marilena Buttafarro.

La campionessa più giovane in assoluto di Rischiatutto fu Cinzia Salvatori, una studentessa di appena 18 anni e 4 mesi di Riccione.