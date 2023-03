Tutto quello che c’è da sapere su Gennaro Della Volpe, meglio noto con lo pseudonimo Raiz: dalla musica con gli Almamegretta alla serie tv Mare Fuori.

Attore e cantautore, Gennaro Della Volpe è conosciuto dagli appassionati come Raiz. Originario di Napoli, ha iniziato la carriera musicale nel gruppo degli Almamegretta da cui, poi, si è separato per un breve periodo intraprendendo la carriera da solista. Non solo musica, però, nella vita di Della Volpe, che si è cimentato come attore di numerose serie televisive di grande successo come I bastardi di Pizzofalcone e Mare Fuori.

La biografia e la carriera di Gennaro Della Volpe

Gennaro Della Volpe è nato a Napoli il 22 aprile del 1967 sotto il segno dell’Ariete. Ha vissuto per un breve periodo a Milano in seguito al trasferimento dei genitori, poi è tornato in Campania conseguendo il diploma presso il Liceo classico statale del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II.

Ha esordito nel mondo della musica come voce degli Almamegretta da cui, poi, si è separato nel 2003 per avviare la carriera da solista. Ha collaborato con artisti del calibro di Pino Daniele, Planet Funk, Eraldo Bernocchi, Roy Paci, Teresa De Sio, Radicanto, SteelA o Nino D’Angelo con cui ha interpretato la canzone Nu napulitano.

Nel 2013 è tornato a far parte in maniera stabile degli Almamegretta e ha partecipato al Festival di Sanremo.

Oltre a lavorare nel mondo della musica, ha debuttato come attore con il film Cuore scatenato di Gianluca Sodaro. Ha recitato anche in Tatanka di Giuseppe Gagliardi, Passione di John Turturro, Ammore e Malavita dei Manetti Bros, Mare fuori di Cristiana Farina e Maurizio Careddu con la regia di Carmine Elia, e I bastardi di Pizzofalcone 3 di Monica Vullo.

La vita privata di Gennaro Della Volpe

Sulla vita privata di Gennaro Della Volpe non si hanno molte informazioni. Il suo profilo Instagram è incentrato prevalentemente sul lavoro e le passioni, e non vi sono riferimenti ad eventuali fidanzate o figli.

3 curiosità su Gennaro Della Volpe

– Nel 2018 ha ricevuto il Premio DiscoDays

– Nel 2021 il suo singolo, Aria, ha aperto la prima puntata dell’ultima stagione di Gomorra – La serie

– Il suo profilo Instagram è seguito da migliaia di follower

