Su Rai 2 arriva Il Collegio 6: dai professori agli alunni, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del programma.

Su Rai 2 si viaggia ancora una volta indietro nel tempo per vedere com’era la scuola qualche decennio fa: arriva infatti Il Collegio 6. La nuova edizione del programma, diventato ormai un appuntamento fisso per il pubblico del secondo canale Rai, è ambientato nel 1977. Fino a questo momento il reality era sempre andata avanti, avvicinandosi ai giorni nostri: la prima edizione è stata ambientata nel 1960, la seconda nel 1961, la terza nel 1968, la quarta nel 1982 e la quinta nel 1992. Gli anni ’70 erano stati saltati e così si è deciso di tornare al 1977 per l’edizione numero 6.

Il Collegio 6: quando inizia e quando va in onda

La prima puntata de Il Collegio 6 è prevista per martedì 26 ottobre, ovviamente sempre su Rai 2 e in prima serata (a partire dalle ore 21.25 circa). Il totale le puntate sono 8, come nella scorsa edizione, questa significa che il reality farà compagnia ai propri spettatori per circa due settimane.

Il Collegio 6: gli alunni partecipanti

Gli alunni partecipanti a Il Collegio 6 sono in totale 20, equamente divisi tra ragazzi e ragazze, e hanno tutti un’età compresa tra i 14 e i 16 anni. Chi sono? Eccoli:

Cast di il Collegio 4

Sara Masserini (16 anni di Colzate), Alessandro Giglio (15 anni di Torino), Gaia Cascino (16 anni di Roma), Giovanni Junior D’Ambrosio (15 anni di Napoli), Federica Cangiano (14 anni di Napoli), Davide Maroni (16 anni di Nova Milanese), Vincenzo Rubino (16 anni di Bari), Rebecca Parziale (14 anni di Genova), Lorenzo Sean (14 anni di Viareggio), Maria Sofia Pia Federico (16 anni di Valmontone), Cristiano Karol Russo (15 anni di San Pietro Vernotico), Sveva Accorrà (14 anni di Monza), Simone Casadei (16 anni di Coriano), Beatrice Genco (14 anni di Paderno Dugnano), Filippo Romano (14 anni di Scandicci), Elisa Cimbaro (14 anni di Tarvisio), Edoardo Lo Faso (16 anni di Catania), Valentina Comelli (15 anni di Zone), Raffaele Fiorella (15 anni di Barletta), Anastasia Podeschi (16 anni di Santarcangelo di Romagna).

Il Collegio 6: i professori

Anche in Il Collegio 6 il preside è Paolo Bosisio, sono poi stati confermati quasi tutti gli insegnati: ritroveremo quindi il professore di italiano Andrea Maggi, la professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, il professore di storia e geografia Luca Raina, il professore di educazione artistica Alessandro Carnevale.